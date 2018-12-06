Мей пригрозила, що Британія може залишитися без Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у четвер сказала британським парламентарям, що напередодні голосування щодо проекту Brexit перед ними стоїть вибір, або схвалити її угоду з Брюсселем, або готуватися до виходу з ЄС без угоди, або навіть до скасування Brexit, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Існує три варіанти: перший - це покинути ЄС з угодою... Два інших полягають в тому, що ми підемо без угоди або що у нас взагалі не буде ніякого Brexit", - сказала Мей в ефірі британської радіостанції.
За словами прем'єра країни, деякі депутати парламенту намагаються перешкодити Brexit, але вона не вважає правильним проведення ще одного референдуму з питання виходу Британії з Євросоюзу.
"Ясно, що в Палаті громад є ті, хто намагається зірвати Brexit... і скасувати підсумки голосування британського народу, це неправильно", - зазначила Мей.
При цьому вона уникла відповіді на питання про можливе відтермінування голосування в парламенті, призначеного на 11 грудня, але натякнула на можливі поступки в питанні ірландського кордону.
Прем'єр не дала прямої відповіді на численні запитання щодо того, який її "план Б" на випадок, якщо угода буде відхилена.
Нагадаємо, 25 листопада ЄС прийняв угоду щодо Brexit.
Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Сам Brexit повинен пройти 29 березня 2019 року.