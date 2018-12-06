Мей пригрозила, що Британія може залишитися без Brexit

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у четвер сказала британським парламентарям, що напередодні голосування щодо проекту Brexit перед ними стоїть вибір, або схвалити її угоду з Брюсселем, або готуватися до виходу з ЄС без угоди, або навіть до скасування Brexit, передає УНН з посиланням на Reuters.