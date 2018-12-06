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Мэй пригрозила, что Британия может остаться без Brexit

Киев • УНН

 • 9530 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг сказала британским парламентариям, что в преддверии голосования по проекту Brexit перед ними стоит выбор, или одобрить ее сделку с Брюсселем, либо готовиться к выходу из ЕС без соглашения, или даже к отмене Brexit, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Мэй пригрозила, что Британия может остаться без Brexit

“Существует три варианта: первый - это покинуть ЕС с соглашением... два других заключаются в том, что мы уйдем без соглашения или что у нас вообще не будет никакого Brexit”, - сказала Мэй в эфире британской радиостанции.

По словам премьера страны, некоторые депутаты парламента пытаются помешать Brexit, но она не считает правильным проведение еще одного референдума по вопросу выхода Британии из Евросоюза.

“Ясно, что в Палате общин есть те, кто пытается сорвать Brexit... и отменить итоги голосования британского народа, это неправильно”, - отметила Мэй.

При этом она ушла от ответа на вопрос о возможной отсрочке голосования в парламенте, назначенного на 11 декабря, но намекнула на возможные уступки в вопросе ирландской  границы.

Премьер не дала прямого ответа на многочисленные вопросы о том, каков ее “план Б” на случай, если сделка будет отклонена.

Напомним, 25 ноября ЕС принял соглашение по Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Сам Brexit должен пройти 29 марта 2019 года.

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