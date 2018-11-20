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Мей попросила Північну Ірландію підтримати угоду щодо Brexit

Мей попросила Північну Ірландію підтримати угоду щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей у вівторок напряму звернулася до північноірландських виборців, просячи у них підтримки її угоди щодо Brexit, зазначивши, що угода поставить регіон у "фантастичну позицію". Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

"У межах цієї угоди майбутнє для Північної Ірландії, безумовно, буде яскравим. Вона стане воротами як для ринку ЄС, так і для решти ринку Великої Британії", - повідомила Мей зі сторінок газети Belfast Telegraph.

Газета відома своїми юніоністськими поглядами, підтримуючи британське правління у провінції, пише видання.

Угода Мей щодо Brexit зіткнулася з опором з боку найбільшої партії Північної Ірландії - Демократичної партії юніоністів, яка підтримує її уряд у британському парламенті.

Напередодні Мей обвалила курс фунта стерлінгів заявою щодо Brexit.

У той же день головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив про підтримку проекту досягнутої з Великою Британією угоди про вихід країни з Євросоюзу всіма 27 країнами, які залишаються в ЄС.

Ранше Барньє допустив можливість продовження перехідного періоду після виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу до кінця 2022 року.

Як повідомляв УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року у бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання у Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року.

14 листопада уряд Великої Британії після п'яти годин обговорень схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit.

Єврокомісія після цього опублікувала текст фінального проекту угоди щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit) на 585 сторінок.

Українські Національні Новини

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