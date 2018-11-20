Мей попросила Північну Ірландію підтримати угоду щодо Brexit

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей у вівторок напряму звернулася до північноірландських виборців, просячи у них підтримки її угоди щодо Brexit, зазначивши, що угода поставить регіон у "фантастичну позицію". Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.