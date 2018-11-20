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Мэй попросила Северную Ирландию поддержать соглашение по Brexit

Мэй попросила Северную Ирландию поддержать соглашение по Brexit

Киев  •  УНН

 • 7357 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник прямо обратилась к североирландским избирателям, прося у них поддержки ее сделки по Brexit, отметив, что сделка поставит регион в "фантастическую позицию". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"В рамках этой сделки будущее для Северной Ирландии, безусловно, будет ярким. Она станет воротами как для рынка ЕС, так и для остального рынка Великобритании", - сообщила Мэй со страниц газеты Belfast Telegraph.

Газета известна своими юнионистскими взглядами, поддерживая британское управление в провинции, пишет издание.

Сделка Мэй по Brexit столкнулась со сопротивлением со стороны крупнейшей партии Северной Ирландии - Демократической партии юнионистов, которая поддерживает ее правительство в британском парламенте.

Накануне Мэй обвалил курс фунта стерлингов заявлением по Brexit.

В тот же день главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о поддержке проекта достигнутого с Великобританией соглашения о выходе страны из Евросоюза всеми 27 странами, остающимися в ЕС

Ранее Барнье допустил возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Европейского Союза до конца 2022 года.

Как сообщал УНН, официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года.

14 ноября правительство Великобритании после пяти часов обсуждений одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.

Еврокомиссия после этого опубликовала текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) в 585 страниц.

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