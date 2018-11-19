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Мей обвалила курс фунта стерлінгів заявою щодо Brexit

Мей обвалила курс фунта стерлінгів заявою щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей пообіцяла у понеділок дотримуватися свого проекту виходу з Європейського Союзу, у той час, як незгодні з нею члени її ж партії намагалися порушити питання керівницвта партії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Мей пообіцяла боротися, попереджаючи про те, що її повалення підніме ризики того, що вихід Великої Британії з ЄС затримається або буде проходити без угоди - крок, який може привести п'яту за величиною економіку світу у невідомість.

"Ми маємо справу з угодою, яка буде працювати для Великої Британії, і нехай ніхто не сумнівається, я маю намір її забезпечити... Ми не говоримо про політичну теорію, а про реальне життя і засоби до існування людей", - сказала Мей у понеділок.

"У той час, коли світ швидко змінюється, наша географія не є такою: Європа завжди буде нашим найближчим ринком товарів, і забезпечення того, щоб у нас були вільні кордони, має вирішальне значення", - додала прем'єр Великої Британії, відзначивши важливість автомобільної промисловості.

ЄС повинен провести саміт для обговорення проекту угоди 25 листопада. Деякі з міністрів, які підтримують Brexit, як повідомляється, хочуть переписати деякі його частини, хоча Німеччина це виключила.

Головний переговірник від ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що проект угоди "справедливий і збалансований".

Мей сказала, що їй потрібен якийсь перехідний період щодо Brexit, під час якого Британія "залишиться членом блоку в усьому, крім назви", який повинен буде завершитися до моменту наступних виборів у країні, які повинні відбутися у 2022 році.

Фунт стерлінга впав до 1,2796 дол. після виступу Мей.

Раніше сьогодні головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив про підтримку проекту досягнутої з Великою Британією угоди про вихід країни з Євросоюзу всіма 27 країнами, які залишаються в ЄС.

Напередодні Барньє допустив можливість продовження перехідного періоду після виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу до кінця 2022 року.

Як повідомляв УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року у бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання у Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Переговори щодо Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент і Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

14 листопада уряд Великої Британії після п'яти годин обговорень схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit.

Єврокомісія після цього опублікувала текст фінального проекту угоди щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit) на 585 сторінок.

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