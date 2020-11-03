Теракт у Відні: посольство перевіряє, чи є серед постраждалих українці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Посольство України в Австрії перевіряє, чи насправді серед постраждалих внаслідок терористичної атаки у Відні немає громадян України. Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook, передає УНН.
“2 листопада у Відні сталася терористична атака. Федеральна поліція наразі розшукує зловмисників. Посольство України в Австрії перевіряє, чи насправді серед постраждалих немає громадян України”, — йдеться в повідомленні.
Дипломати радять всім українським громадянам, що перебувають у Відні, не виходити з дому без нагальної потреби і не відвідувати центральні райони міста.
МЗС України також закликало громадян України, які потрапили у цю надзвичайну ситуацію, телефонувати на гарячу лінію посольства.
Нагадаємо, у понеділок в центрі Відня терористи відкрили стрілянину. Напад стався щонайменше у шести різних місцях австрійської столиці, серед нападників був один прихильник терористичного угрупування “Ісламська держава”.
За даними міської поліції на ранок 3 листопада, в результаті стрілянини в Відні загинули четверо людей: двоє чоловіків і дві жінки; ще 15 осіб, в тому числі один поліцейський, отримали поранення. Мер Відня Міхаель Людвіг заявив, що шестеро постраждалих знаходяться у важкому стан.
Як повідомляв УНН, у зоні теракту, що відбувся 2 листопада у Відні, перебувало четверо українських студентів — вони не постраждали.