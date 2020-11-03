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Теракт в Вене: посольство проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы

Теракт в Вене: посольство проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы

Киев  •  УНН

 • 23501 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Посольство Украины в Австрии проверяет, действительно ли среди пострадавших в результате террористической атаки в Вене нет граждан Украины. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook, передает УНН.

“2 ноября в Вене произошла террористическая атака. Федеральная полиция пока разыскивает злоумышленников. Посольство Украины в Австрии проверяет, действительно ли среди пострадавших нет граждан Украины”, — говорится в сообщении.

Дипломаты советуют всем украинским гражданам, находящимся в Вене, не выходить из дома без необходимости и не посещать центральные районы города.

МИД Украины также призвал граждан Украины, которые попали в эту чрезвычайную ситуацию, звонить на горячую линию посольства.

Напомним, в понедельник в центре Вены террористы открыли стрельбу. Нападение произошло минимум в шести различных местах австрийской столицы, среди нападавших был один сторонник террористической группировки “Исламское государство”.

По данным городской полиции на утро 3 ноября, в результате стрельбы в Вене погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины; еще 15 человек, в том числе один полицейский, получили ранения. Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНН, в зоне теракта, состоялся 2 ноября в Вене, находилось четверо украинских студентов — они не пострадали.

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