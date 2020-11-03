Теракт в Вене: посольство проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Посольство Украины в Австрии проверяет, действительно ли среди пострадавших в результате террористической атаки в Вене нет граждан Украины. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook, передает УНН.
“2 ноября в Вене произошла террористическая атака. Федеральная полиция пока разыскивает злоумышленников. Посольство Украины в Австрии проверяет, действительно ли среди пострадавших нет граждан Украины”, — говорится в сообщении.
Дипломаты советуют всем украинским гражданам, находящимся в Вене, не выходить из дома без необходимости и не посещать центральные районы города.
МИД Украины также призвал граждан Украины, которые попали в эту чрезвычайную ситуацию, звонить на горячую линию посольства.
Напомним, в понедельник в центре Вены террористы открыли стрельбу. Нападение произошло минимум в шести различных местах австрийской столицы, среди нападавших был один сторонник террористической группировки “Исламское государство”.
По данным городской полиции на утро 3 ноября, в результате стрельбы в Вене погибли четыре человека: двое мужчин и две женщины; еще 15 человек, в том числе один полицейский, получили ранения. Мэр Вены Михаэль Людвиг заявил, что шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщал УНН, в зоне теракта, состоялся 2 ноября в Вене, находилось четверо украинских студентов — они не пострадали.