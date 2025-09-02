Тепло і майже без опадів: якої погоди очікувати в Україні у другий день осені
Київ • УНН
На більшості території України 2 вересня очікується мінлива хмарність. На сході та південному сході країни місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.
У вівторок, 2 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, на сході та південному сході країни місцями пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вранці у західних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 25-27°.
