Тепло і майже без опадів: якої погоди очікувати в Україні у другий день осені

У вівторок, 2 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на сході та південному сході країни місцями пройде короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вранці у західних областях подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень 24-29°, на півдні та сході країни до 32 - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 25-27°.

