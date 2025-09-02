Тепло и почти без осадков: какой погоды ожидать в Украине во второй день осени

Во вторник, 2 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на востоке и юго-востоке страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32 - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 25-27°.

