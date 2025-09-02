$41.320.06
1 сентября, 18:36 • 12693 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 22985 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 32236 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 37105 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 182970 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 104601 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 188757 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 196308 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 165732 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131895 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Тепло и почти без осадков: какой погоды ожидать в Украине во второй день осени

Киев • УНН

 • 12 просмотра

На большей части территории Украины 2 сентября ожидается переменная облачность. На востоке и юго-востоке страны местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Тепло и почти без осадков: какой погоды ожидать в Украине во второй день осени

Во вторник, 2 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает  УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на востоке и юго-востоке страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32

- говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 25-27°.

День города Одессы и кокоса: что еще отмечают сегодня02.09.25, 06:30 • 320 просмотров

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев