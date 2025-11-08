Тепло, але місцями з дощами: прогноз погоди на 8 листопада

ukenru
7 листопада, 17:00 • 34478 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 43492 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 48564 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 47998 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 43237 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 22951 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 57377 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 37825 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40167 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30845 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського7 листопада, 22:21 • 8386 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo7 листопада, 22:38 • 10054 перегляди
У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла23:29 • 5936 перегляди
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла01:29 • 5324 перегляди
У США помер генетик Джеймс Вотсон - першовідкривач ДНК, якого позбавили наукових звань01:52 • 3290 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 20425 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 34478 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 27084 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 35739 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 46684 перегляди
Тепло, але місцями з дощами: прогноз погоди на 8 листопада

Київ • УНН

 • 40 перегляди

8 листопада в Україні очікується тепла погода під впливом антициклону. Місцями прогнозуються дощі та тумани, температура повітря підвищиться до 17 градусів тепла.

Тепло, але місцями з дощами: прогноз погоди на 8 листопада

Сьогодні, 8 листопада, в Україні погода буде теплою. Регіони будуть під впливом антициклону. Водночас місцями синоптики прогнозують дощі та тумани. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

У суботу, 8 листопада, буде хмарна погода. У цей день не очікується істотних опадів. Синоптики прогнозують туман у західних, північних та східних областях. Вітер у цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-10 м/с.

У північних та східних областях вдень температура повітря підвищиться до 8-13 градусів тепла. У західних та центральних областях очікується 10-15 градусів тепла, а на півдні - 12-17 градусів тепла.

У суботу, 8 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень 8-13° тепла, у столиці вдень близько 10°.

Віта Зеленецька

