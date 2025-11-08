Тепло, але місцями з дощами: прогноз погоди на 8 листопада
Київ • УНН
8 листопада в Україні очікується тепла погода під впливом антициклону. Місцями прогнозуються дощі та тумани, температура повітря підвищиться до 17 градусів тепла.
Сьогодні, 8 листопада, в Україні погода буде теплою. Регіони будуть під впливом антициклону. Водночас місцями синоптики прогнозують дощі та тумани. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
У суботу, 8 листопада, буде хмарна погода. У цей день не очікується істотних опадів. Синоптики прогнозують туман у західних, північних та східних областях. Вітер у цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-10 м/с.
У північних та східних областях вдень температура повітря підвищиться до 8-13 градусів тепла. У західних та центральних областях очікується 10-15 градусів тепла, а на півдні - 12-17 градусів тепла.
У суботу, 8 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень 8-13° тепла, у столиці вдень близько 10°.
