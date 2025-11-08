Тепло, но местами с дождями: прогноз погоды на 8 ноября
Киев • УНН
8 ноября в Украине ожидается теплая погода под влиянием антициклона. Местами прогнозируются дожди и туманы, температура воздуха повысится до 17 градусов тепла.
Сегодня, 8 ноября, в Украине погода будет теплой. Регионы будут под влиянием антициклона. В то же время местами синоптики прогнозируют дожди и туманы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
В субботу, 8 ноября, будет облачная погода. В этот день не ожидается существенных осадков. Синоптики прогнозируют туман в западных, северных и восточных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-10 м/с.
В северных и восточных областях днем температура воздуха повысится до 8-13 градусов тепла. В западных и центральных областях ожидается 10-15 градусов тепла, а на юге - 12-17 градусов тепла.
В субботу, 8 ноября, в Киеве облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем 8-13° тепла, в столице днем около 10°.
