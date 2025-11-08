Тепло, но местами с дождями: прогноз погоды на 8 ноября

ukenru
7 ноября, 17:00 • 37786 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 49299 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 52733 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 52025 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 46408 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 23463 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 61142 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 38249 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40405 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 31031 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Эксклюзив
7 ноября, 13:59
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 33534 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48
Тепло, но местами с дождями: прогноз погоды на 8 ноября

Киев • УНН

 • 912 просмотра

8 ноября в Украине ожидается теплая погода под влиянием антициклона. Местами прогнозируются дожди и туманы, температура воздуха повысится до 17 градусов тепла.

Тепло, но местами с дождями: прогноз погоды на 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в Украине погода будет теплой. Регионы будут под влиянием антициклона. В то же время местами синоптики прогнозируют дожди и туманы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

В субботу, 8 ноября, будет облачная погода. В этот день не ожидается существенных осадков. Синоптики прогнозируют туман в западных, северных и восточных областях. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-10 м/с.

В северных и восточных областях днем температура воздуха повысится до 8-13 градусов тепла. В западных и центральных областях ожидается 10-15 градусов тепла, а на юге - 12-17 градусов тепла.

В субботу, 8 ноября, в Киеве облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем 8-13° тепла, в столице днем около 10°.

День без Wi-Fi, пианисты и архангел Михаил: какие праздники отмечают 8 ноября08.11.25, 05:36 • 1248 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев