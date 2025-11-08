День без Wi-Fi, пианисты и архангел Михаил: какие праздники отмечают 8 ноября

ukenru
7 ноября, 17:00 • 33812 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 42387 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 47861 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 47336 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 42735 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22854 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 56528 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37723 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40112 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30785 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число жертв в Нигерии растет: армия обещает решительную борьбу с повстанцами на фоне давления СШАPhoto7 ноября, 19:01 • 3320 просмотра
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского7 ноября, 22:21 • 7546 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto7 ноября, 22:38 • 9300 просмотра
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света23:29 • 4994 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света01:29 • 4428 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 47859 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 47334 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 42733 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 31782 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 56526 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 20217 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 33805 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 26933 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 35592 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 46456 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Дипломатка

День без Wi-Fi, пианисты и архангел Михаил: какие праздники отмечают 8 ноября

Киев • УНН

 • 202 просмотра

8 ноября мир отмечает ряд праздников, от Европейского дня здорового питания до Всемирного дня пианиста. Также сегодня вспоминают Собор Архистратига Михаила и Международный день радиологии.

День без Wi-Fi, пианисты и архангел Михаил: какие праздники отмечают 8 ноября

Сегодня, 8 ноября, в мире и в Украине отмечают сразу несколько интересных праздников – от духовных и религиозных до научных и творческих. Этот день напоминает, что гармония начинается со здоровья, внутренней силы и любви к жизни. О каждом из этих праздников, имеющих собственную историю и напоминающих о разных ценностях, пишет УНН.

Европейский день здорового питания и кулинарии

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе Европейской ассоциации поваров, чтобы популяризировать культуру здорового питания. В этот день шеф-повара, диетологи и учителя проводят лекции, мастер-классы и кулинарные уроки для детей. Цель праздника – научить людей выбирать качественные продукты, готовить дома и наслаждаться процессом. Это отличная возможность пересмотреть свой рацион и сделать его более полезным и разнообразным.

Всемирный день пианиста

Этот день посвящен людям, которые дарят музыку, эмоции и вдохновение, касаясь клавиш фортепиано. Праздник отмечают как профессиональные музыканты, так и любители по всему миру. Именно фортепиано считают инструментом, объединяющим академическую силу и душевную нежность. В этот день проходят концерты, флешмобы и музыкальные марафоны – чтобы еще раз напомнить, что музыка лечит сердца. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Международный фестиваль духовной музыки и искусства

Этот фестиваль объединяет людей разных вероисповеданий, культур и творческих направлений. Художники, хоры и оркестры исполняют произведения, которые вдохновляют, объединяют и несут покой. Основная цель события – показать, что духовность и искусство могут быть мостом между народами. Такие мероприятия способствуют развитию культуры мира, взаимопонимания и уважения в мире.

День солидарности с интерсекс-людьми

Этот день был учрежден в 2005 году, чтобы привлечь внимание к правам и проблемам интерсекс-людей – людей, которые рождаются с естественными вариациями половых признаков. Праздник напоминает обществу о важности уважения, толерантности и равенства для всех. Активисты проводят просветительские кампании, обсуждения и мероприятия в поддержку интерсекс-сообщества. День солидарности помогает сделать мир более открытым и человечным.

Всемирный день без Wi-Fi

Инициатива призвана напомнить о необходимости цифрового отдыха. Организаторы призывают в этот день выключить гаджеты, отойти от экранов и посвятить время реальному общению. Это отличная возможность прогуляться на природе, почитать книгу или просто побыть наедине с мыслями. День без Wi-Fi – это символическое напоминание, что настоящая жизнь происходит офлайн.

Международный день радиологии и День рентгеновских лучей

Праздник отмечают в честь открытия Вильгельмом Конрадом Рентгеном рентгеновского излучения в 1895 году. Это изобретение стало одним из важнейших в медицине, ведь позволило врачам видеть внутренние структуры тела без операций. В этот день чествуют радиологов, рентгенологов и медицинских физиков – людей, которые стоят на страже нашего здоровья. Это напоминание о важности науки и технологий в спасении жизни.

Собор Архистратига Михаила

Это один из величайших христианских праздников, посвященный архангелу Михаилу – главному небесному воину, который борется со злом и защищает людей. В православной традиции его считают покровителем воинов, полицейских и тех, кто стоит на страже справедливости. В этот день верующие посещают храмы, молятся о защите, мире и духовной силе. Архистратиг Михаил символизирует мужество, непоколебимую веру и победу добра над тьмой. День памяти святых мучеников Онисифора и Порфирия

Святые Онисифор и Порфирий жили в III веке и отличились своей непоколебимой верой во времена гонений на христиан. Они подверглись пыткам и погибли за преданность Христу, став примером духовной силы. В православной традиции этот день чтят молитвами, вспоминая мужество и жертвенность святых. Их подвиг напоминает, что истинная вера не боится испытаний.

Алла Киосак

ОбществоКультура
Техника
Музыкант