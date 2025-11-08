День без Wi-Fi, піаністи та архангел Михаїл: які свята відзначають 8 листопада

Сьогодні, 8 листопада, у світі та в Україні відзначають одразу кілька цікавих свят - від духовних і релігійних до наукових і творчих. Цей день нагадує, що гармонія починається зі здоров’я, внутрішньої сили й любові до життя.Про кожне з цих свят, мають власну історію й нагадують про різні цінності, пише УНН.

Європейський день здорового харчування та кулінарії

Свято започаткували у 2007 році за ініціативи Європейської асоціації кухарів, аби популяризувати культуру здорового харчування. У цей день шеф-кухарі, дієтологи та вчителі проводять лекції, майстер-класи й кулінарні уроки для дітей. Мета свята - навчити людей обирати якісні продукти, готувати вдома та насолоджуватись процесом. Це чудова нагода переглянути свій раціон і зробити його більш корисним і різноманітним.

Всесвітній день піаніста

Цей день присвячений людям, які дарують музику, емоції та натхнення, торкаючись клавіш фортепіано. Свято відзначають як професійні музиканти, так і аматори по всьому світу. Саме фортепіано вважають інструментом, що поєднує академічну силу й душевну ніжність. У цей день відбуваються концерти, флешмоби та музичні марафони - щоб ще раз нагадати, що музика лікує серця.

Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва

Цей фестиваль об’єднує людей різних віросповідань, культур і творчих напрямів. Митці, хори та оркестри виконують твори, що надихають, об’єднують і несуть спокій. Основна мета події - показати, що духовність і мистецтво можуть бути мостом між народами. Такі заходи сприяють розвитку культури миру, взаєморозуміння та поваги у світі.

День солідарності з інтерсекс-людьми

Цей день заснували у 2005 році, щоб привернути увагу до прав і проблем інтерсекс-осіб - людей, які народжуються з природними варіаціями статевих ознак. Свято нагадує суспільству про важливість поваги, толерантності та рівності для всіх. Активісти проводять просвітницькі кампанії, обговорення та заходи на підтримку інтерсекс-спільноти. День солідарності допомагає зробити світ більш відкритим і людяним.

Всесвітній день без Wi-Fi

Ініціатива покликана нагадати про необхідність цифрового відпочинку. Організатори закликають цього дня вимкнути гаджети, відійти від екранів і присвятити час реальному спілкуванню. Це чудова нагода прогулятися на природі, почитати книгу або просто побути наодинці з думками. День без Wi-Fi - це символічне нагадування, що справжнє життя відбувається офлайн.

Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів

Свято відзначають на честь відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном рентгенівського випромінювання у 1895 році. Цей винахід став одним із найважливіших у медицині, адже дав змогу лікарям бачити внутрішні структури тіла без операцій. У цей день вшановують радіологів, рентгенологів і медичних фізиків - людей, які стоять на варті нашого здоров’я. Це нагадування про важливість науки й технологій у порятунку життя.

Собор Архистратига Михаїла

Це одне з найбільших християнських свят, присвячене архангелу Михаїлу - головному небесному воїну, який бореться зі злом і захищає людей. У православній традиції його вважають покровителем воїнів, поліцейських і тих, хто стоїть на сторожі справедливості. У цей день віряни відвідують храми, моляться про захист, мир і духовну силу. Архистратиг Михаїл символізує мужність, непохитну віру та перемогу добра над темрявоюДень пам’яті святих мучеників Онисифора і Порфирія

Святі Онисифор і Порфирій жили у III столітті й відзначилися своєю непохитною вірою у часи переслідувань християн. Вони зазнали катувань і загинули за відданість Христу, ставши прикладом духовної сили. У православній традиції цей день вшановують молитвами, згадуючи мужність і жертовність святих. Їхній подвиг нагадує, що справжня віра не боїться випробувань.