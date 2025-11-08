День без Wi-Fi, піаністи та архангел Михаїл: які свята відзначають 8 листопада

ukenru
7 листопада, 17:00 • 34495 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 43515 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 48580 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 48013 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 43249 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 22953 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 57401 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 37828 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40169 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30846 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського7 листопада, 22:21 • 8386 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo7 листопада, 22:38 • 10054 перегляди
У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла23:29 • 5936 перегляди
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла01:29 • 5324 перегляди
У США помер генетик Джеймс Вотсон - першовідкривач ДНК, якого позбавили наукових звань01:52 • 3290 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 48580 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 48013 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 43249 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 32016 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 57401 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 20432 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 34496 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 27089 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 35745 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 46689 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали

День без Wi-Fi, піаністи та архангел Михаїл: які свята відзначають 8 листопада

Київ • УНН

 • 480 перегляди

8 листопада світ відзначає низку свят, від Європейського дня здорового харчування до Всесвітнього дня піаніста. Також сьогодні згадують Собор Архистратига Михаїла та Міжнародний день радіології.

День без Wi-Fi, піаністи та архангел Михаїл: які свята відзначають 8 листопада

Сьогодні, 8 листопада, у світі та в Україні відзначають одразу кілька цікавих свят - від духовних і релігійних до наукових і творчих. Цей день нагадує, що гармонія починається зі здоров’я, внутрішньої сили й любові до життя.Про кожне з цих свят, мають власну історію й нагадують про різні цінності, пише УНН.

Європейський день здорового харчування та кулінарії

Свято започаткували у 2007 році за ініціативи Європейської асоціації кухарів, аби популяризувати культуру здорового харчування. У цей день шеф-кухарі, дієтологи та вчителі проводять лекції, майстер-класи й кулінарні уроки для дітей. Мета свята - навчити людей обирати якісні продукти, готувати вдома та насолоджуватись процесом. Це чудова нагода переглянути свій раціон і зробити його більш корисним і різноманітним.

Всесвітній день піаніста

Цей день присвячений людям, які дарують музику, емоції та натхнення, торкаючись клавіш фортепіано. Свято відзначають як професійні музиканти, так і аматори по всьому світу. Саме фортепіано вважають інструментом, що поєднує академічну силу й душевну ніжність. У цей день відбуваються концерти, флешмоби та музичні марафони - щоб ще раз нагадати, що музика лікує серця.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Православний календар на 2025 рік: дати великих свят

Міжнародний фестиваль духовної музики та мистецтва

Цей фестиваль об’єднує людей різних віросповідань, культур і творчих напрямів. Митці, хори та оркестри виконують твори, що надихають, об’єднують і несуть спокій. Основна мета події - показати, що духовність і мистецтво можуть бути мостом між народами. Такі заходи сприяють розвитку культури миру, взаєморозуміння та поваги у світі.

День солідарності з інтерсекс-людьми

Цей день заснували у 2005 році, щоб привернути увагу до прав і проблем інтерсекс-осіб - людей, які народжуються з природними варіаціями статевих ознак. Свято нагадує суспільству про важливість поваги, толерантності та рівності для всіх. Активісти проводять просвітницькі кампанії, обговорення та заходи на підтримку інтерсекс-спільноти. День солідарності допомагає зробити світ більш відкритим і людяним.

Всесвітній день без Wi-Fi

Ініціатива покликана нагадати про необхідність цифрового відпочинку. Організатори закликають цього дня вимкнути гаджети, відійти від екранів і присвятити час реальному спілкуванню. Це чудова нагода прогулятися на природі, почитати книгу або просто побути наодинці з думками. День без Wi-Fi - це символічне нагадування, що справжнє життя відбувається офлайн.

Міжнародний день радіології та День рентгенівських променів

Свято відзначають на честь відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном рентгенівського випромінювання у 1895 році. Цей винахід став одним із найважливіших у медицині, адже дав змогу лікарям бачити внутрішні структури тіла без операцій. У цей день вшановують радіологів, рентгенологів і медичних фізиків - людей, які стоять на варті нашого здоров’я. Це нагадування про важливість науки й технологій у порятунку життя.

Собор Архистратига Михаїла

Це одне з найбільших християнських свят, присвячене архангелу Михаїлу - головному небесному воїну, який бореться зі злом і захищає людей. У православній традиції його вважають покровителем воїнів, поліцейських і тих, хто стоїть на сторожі справедливості. У цей день віряни відвідують храми, моляться про захист, мир і духовну силу. Архистратиг Михаїл символізує мужність, непохитну віру та перемогу добра над темрявоюДень пам’яті святих мучеників Онисифора і Порфирія

Святі Онисифор і Порфирій жили у III столітті й відзначилися своєю непохитною вірою у часи переслідувань християн. Вони зазнали катувань і загинули за відданість Христу, ставши прикладом духовної сили. У православній традиції цей день вшановують молитвами, згадуючи мужність і жертовність святих. Їхній подвиг нагадує, що справжня віра не боїться випробувань.

Алла Кіосак

СуспільствоКультура
Техніка
Музикант