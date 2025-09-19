"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW

Військове командування рф продовжує сигналізувати про свою відданість теорії перемоги російського диктатора володимира путіна, згідно з якою росія може виграти війну на виснаження проти України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Аналітики вказують, що напередодні путін заявив, що на передовій в Україні перебуває понад 700 000 російських солдатів. У свою чергу начальник генерального штабу рф герасимов доповів, що російські війська наступають "практично на всіх фронтах".

Заяви путіна та герасимова відповідають загальній "теорії перемоги путіна", яка передбачає, що росія має ресурси та бойові можливості для продовження поступового просування на невизначений термін та перемоги у війні на виснаження проти України

Там підкреслюють, що "теорія перемоги путіна" ґрунтується на припущенні, що росія зможе пережити підтримку України Заходом та здатність України протистояти російській агресії.

путін неодноразово заявляв, що вважає, що російські війська зможуть досягти його військових цілей на полі бою, навіть якщо вони просуваються лише невеликими темпами, оскільки путін, ймовірно, оцінює, що його війська зможуть використати свою перевагу в людських ресурсах та матеріальних ресурсах, щоб придушити українські сили