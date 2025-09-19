$41.190.02
18 вересня, 19:49
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Військове командування рф продовжує сигналізувати про відданість теорії перемоги путіна, згідно з якою росія може виграти війну на виснаження проти України. Заяви путіна та герасимова відповідають цій теорії, яка передбачає, що росія має ресурси для поступового просування та перемоги.

"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW

Військове командування рф продовжує сигналізувати про свою відданість теорії перемоги російського диктатора володимира путіна, згідно з якою росія може виграти війну на виснаження проти України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що напередодні путін заявив, що на передовій в Україні перебуває понад 700 000 російських солдатів. У свою чергу начальник генерального штабу рф герасимов доповів, що російські війська наступають "практично на всіх фронтах".

Заяви путіна та герасимова відповідають загальній "теорії перемоги путіна", яка передбачає, що росія має ресурси та бойові можливості для продовження поступового просування на невизначений термін та перемоги у війні на виснаження проти України

- зазначають в ISW.

Там підкреслюють, що "теорія перемоги путіна" ґрунтується на припущенні, що росія зможе пережити підтримку України Заходом та здатність України протистояти російській агресії.

путін неодноразово заявляв, що вважає, що російські війська зможуть досягти його військових цілей на полі бою, навіть якщо вони просуваються лише невеликими темпами, оскільки путін, ймовірно, оцінює, що його війська зможуть використати свою перевагу в людських ресурсах та матеріальних ресурсах, щоб придушити українські сили

- зазначають аналітики.

Вони додають, що заяви путіна та герасимова є частиною ширших зусиль кремля, спрямованих на те, щоб підштовхнути Україну та Захід до негайної згоди з максималістськими вимогами путіна через страх, що перемога росії неминуча, а російська агресія лише посилюватиметься в майбутньому.

Нагадаємо

Напередодні російський диктатор володимир путін заявив, що на лінії бойового зіткнення у зоні "сво" перебувають 700 тисяч російських військових.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Україна