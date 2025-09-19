"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW

$41.190.02
48.770.12
ukenru
18 сентября, 19:49 • 10869 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 20696 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 23072 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 33495 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 45126 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 25257 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 21408 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 34099 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16546 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 52615 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.9м/с
86%
754мм
Популярные новости
Оккупанты сбросили три авиабомбы на Воздвижевку, ранены три женщины18 сентября, 17:43 • 3918 просмотра
Бывший ученик с ножами и молотком напал на школу в воронежской области россии18 сентября, 18:10 • 3392 просмотра
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 5548 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть23:21 • 10597 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений00:25 • 4724 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 27431 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 45143 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 33946 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 34108 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 52623 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 5638 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 28527 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 27739 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 27745 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 26080 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
ТикТок
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Военное командование РФ продолжает сигнализировать о приверженности теории победы Путина, согласно которой Россия может выиграть войну на истощение против Украины. Заявления Путина и Герасимова соответствуют этой теории, которая предполагает, что Россия имеет ресурсы для постепенного продвижения и победы.

"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW

Военное командование РФ продолжает сигнализировать о своей приверженности теории победы российского диктатора Владимира Путина, согласно которой Россия может выиграть войну на истощение против Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что накануне Путин заявил, что на передовой в Украине находится более 700 000 российских солдат. В свою очередь начальник генерального штаба РФ Герасимов доложил, что российские войска наступают "практически на всех фронтах".

Заявления Путина и Герасимова соответствуют общей "теории победы Путина", которая предполагает, что Россия имеет ресурсы и боевые возможности для продолжения постепенного продвижения на неопределенный срок и победы в войне на истощение против Украины

- отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что "теория победы Путина" основывается на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины Западом и способность Украины противостоять российской агрессии.

Путин неоднократно заявлял, что считает, что российские войска смогут достичь его военных целей на поле боя, даже если они продвигаются лишь небольшими темпами, поскольку Путин, вероятно, оценивает, что его войска смогут использовать свое преимущество в человеческих ресурсах и материальных ресурсах, чтобы подавить украинские силы

- отмечают аналитики.

Они добавляют, что заявления Путина и Герасимова являются частью более широких усилий Кремля, направленных на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к немедленному согласию с максималистскими требованиями Путина из-за страха, что победа России неизбежна, а российская агрессия будет только усиливаться в будущем.

Напомним

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне "СВО" находятся 700 тысяч российских военных.

Трамп: путин меня подвел в вопросе урегулирования войны18.09.25, 17:31 • 2938 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Институт изучения войны
Украина