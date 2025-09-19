"Теория победы Путина": командование РФ подтверждает веру в успех в войне на истощение - ISW

Военное командование РФ продолжает сигнализировать о своей приверженности теории победы российского диктатора Владимира Путина, согласно которой Россия может выиграть войну на истощение против Украины. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что накануне Путин заявил, что на передовой в Украине находится более 700 000 российских солдат. В свою очередь начальник генерального штаба РФ Герасимов доложил, что российские войска наступают "практически на всех фронтах".

Заявления Путина и Герасимова соответствуют общей "теории победы Путина", которая предполагает, что Россия имеет ресурсы и боевые возможности для продолжения постепенного продвижения на неопределенный срок и победы в войне на истощение против Украины - отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что "теория победы Путина" основывается на предположении, что Россия сможет пережить поддержку Украины Западом и способность Украины противостоять российской агрессии.

Путин неоднократно заявлял, что считает, что российские войска смогут достичь его военных целей на поле боя, даже если они продвигаются лишь небольшими темпами, поскольку Путин, вероятно, оценивает, что его войска смогут использовать свое преимущество в человеческих ресурсах и материальных ресурсах, чтобы подавить украинские силы - отмечают аналитики.

Они добавляют, что заявления Путина и Герасимова являются частью более широких усилий Кремля, направленных на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к немедленному согласию с максималистскими требованиями Путина из-за страха, что победа России неизбежна, а российская агрессия будет только усиливаться в будущем.

Напомним

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения в зоне "СВО" находятся 700 тысяч российских военных.

