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Тенісистку Світоліну нагородили орденом "За заслуги"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент України підтримав ініціативу голови ХОДА та нагородив харківську тенісистку орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Харківської облдержадміністрації.

“З гордістю за наших спортсменів вручила державну нагороду Еліні Світоліной, яка відзначена Президентом України за приголомшливі, фантастичні результати. Найкраща в Україні, 5-та — в світі, 12 блискучих перемог на найвищих тенісних турнірах”, — заявила голова ХОДА.

Світоліна підкреслила, що державна нагорода для неї, це “неймовірний стимул рухатися вперед”.

“Я дуже вдячна всім, хто був причетний до цього. Державна нагорода дуже багато для мене значить. Коли грає гімн України на честь моєї перемоги, у мене завжди накочуються сльози на очі, тому що це дуже важливо — виступати за свою країну і бути кращою. Дуже зворушливо, що так багато людей за мене вболівають, і багато прапорів України зараз на трибунах”, — сказала спортсменка.

Варто зазначити, що цьогоріч Світоліна виграла турніри в Брісбені, Дубаї і Римі. На “Australian Open” українка дійшла до чвертьфіналу, на Ролан Гаррос — до третього кола.

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