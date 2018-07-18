Теннисистку Свитолину наградили орденом "За заслуги"

“С гордостью за наших спортсменов вручила государственную награду Элине Свитолиной, которая отмечена Президентом Украины за потрясающие, фантастические результаты. Лучшая в Украине, 5-я — в мире, 12 блестящих побед на самых высоких теннисных турнирах”, — заявила председатель ХОГА.

Свитолина подчеркнула, что государственная награда для нее, это “невероятный стимул двигаться вперед”.

“Я очень благодарна всем, кто был причастен к этому. Государственная награда очень много для меня значит. Когда играет гимн Украины в честь моей победы, у меня всегда накатываются слезы на глаза, потому что это очень важно — выступать за свою страну и быть лучше. Очень трогательно, что так много людей меня болеют, и многие флагов Украины сейчас на трибунах”, — сказала спортсменка.

Стоит отметить, что в этом году Свитолина выиграла турниры в Брисбене, Дубаи и Риме. На “Australian Open” украинка дошла до четвертьфинала, на Ролан Гаррос — в третий круг.