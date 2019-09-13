Тенісистка Світоліна в трисетовому матчі перемогла на старті турніру в Чженчжоу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до чвертьфінального етапу турніру WTA Premier з призовим фондом 1 млн. дол. в Чженчжоу (Китай), повідомляє УНН.
У матчі другого раунду українка маючи другий номер посіву за 2 години 32 хвилини впоралася із спротивом 36 ракетки світу казашки Юлії Путинцевої — 3:6, 6:1, 7:6 (5).
Світоліна припустилася 5 подвійних помилок на подачі при 5 ейсах, а також реалізувала 8/10 брейкпойнтів проти 7/8 у суперниці.
Примітно, що матч розпочався ще вчора, але через дощ був перенесений на сьогодні.
Додамо, в 1/4 фіналу українка сперечатиметься із француженкою Крістіною Младенович (49 WTA).