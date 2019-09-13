Теннисистка Свитолина в трехсетовом матче победила на старте турнира в Чжэнчжоу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинального этапа турнира WTA Premier с призовым фондом 1 млн. долл. в Чжэнчжоу (Китай), сообщает УНН.
В матче второго раунда украинка имея второй номер посева по 2:00 32 минуты справилась с сопротивлением 36 ракетки мира казашки Юлии Путинцева — 3:6, 6:1, 7:6 (5).
Свитолина допустила 5 двойных ошибок на подаче при 5 ейсах, а также реализовала 8/10 брейкпойнтов против 7/8 у соперницы.
Примечательно, что матч начался еще вчера, но из-за дождя был перенесен на сегодня.
Добавим, в 1/4 финала украинка поспорит с француженкой Кристиной Младенович (49 WTA).