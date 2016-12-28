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Тенденція до збільшення захворюваності на рак кишківника в Україні зростає - статистика

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Протягом останнього десятиліття в Україні утримується тенденція до збільшення захворюваності "злоякісне новоутворення ободової кишки" (рак товстої кишки – ред.), передає УНН з посиланням на ВООЗ.

Так, за даними ВООЗ, в Україні понад 70% хворих виявляють хворобу на пізніх стадіях захворювання, у зв’язку з чим кожен другий хворий на рак товстої кишки проживає менше року від моменту встановлення діагнозу.

Водночас, за даними Національного-Канцер Реєстру раку, у 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу "злоякісне новоутворення ободової кишки" становила 34,9%. А отже, кожен третій хворий на рак товстої кишки проживає менше року від моменту встановлення діагнозу.

За даними ВООЗ, аналіз даних сучасної онкологічної статистики свідчить про те, що в світі щорічно реєструються близько 600 тис. нових випадків раку товстої кишки, а майже 300 тис. хворих із таким діагнозом вмирає.

Найвищі рівні захворюваності реєструються в США та країнах Західної Європи.

Так, у США кожного року виявляється близько 140 тис. хворих на рак товстої кишки, тоді як щорічно помирає від цього діагнозу - 55 тис. осіб.

"Як причина смертності від раку товстої кишки в цій країні займає третє місце у чоловіків (після раку легені і раку простати) і у жінок (після раку легень і раку молочної залози)", - наголошують у ВООЗ.

Натомість, у Європейських країнах щорічно реєструється 130 тис. вперше виявлених хворих на рак товстої кишки, тоді як щорічно помирає від даного діагнозу 98 тис. осіб.

"Як причина онкологічної смертності від раку товстої кишки на другому місці після раку легенів", - наголошують у ВООЗ.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

Нагадаємо, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

Так, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

На переконання головного лікаря медичного центру "Клініка Спіженко", нейрохірурга Антона Шкіряка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.

При цьому, за словами директора Національного інститут раку Олени Колеснік, як партнерів держави у боротьбі з раком треба залучати приватні онкоцентри.

Українські Національні Новини

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