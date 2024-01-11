Темпи зростання світових продажів електромобілів сповільнюються: 31% у 2023 році, порівняно з 60% зростанням у 2022 році

Продажі електромобілів у Європі та інших країнах можуть сповільнитися наступного року, оскільки водії чекають дешевших моделей, а в Німеччині відмовилися від субсидій на електромобілі. Про це передає УНН із посиланням на данні компанії з дослідження ринку Rho Motion.

Деталі

Глобальні продажі повністю електричних і гібридних автомобілів (PHEV) зросли на 31% у 2023 році порівняно з 60% зростанням у 2022 році.

Темпи зростання сповільнюються, але це те, що очікується на таких зростаючих ринках. Не можна щороку подвоювати - сказав Reuters менеджер з обробки даних Rho Motion Чарльз Лестер.

Фахівець зазначив, що у 2024 році компанія прогнозує глобальне зростання продажів електромобілів на рівні 25-30%. Але на продажі в Європі в 2024 році може вплинути раптове рішення Німеччини в минулому році відмовитися від субсидій на електромобілі.

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Ще один важливий фактор, який вплине на загальні показники: після багатьох років прискорення зростання, продажі електромобілів у Європі та інших країнах можуть сповільнитися, оскільки водії чекають кращих, менших і дешевших моделей, які з’являться через два-три роки.

У категорії Battery Electric Vehicle, лише 8% продажів припадає на сегмент невеликих автомобілів. Це має змінитися з появою менших моделей, таких як Citroen eC3 від Stellantis, який має надійти в продаж цього року.

Нагадаємо

За прогнозом BloombergNEF, світові продажі пасажирських електромобілів - акумуляторних електромобілів і гібридів, що заряджаються, - зростуть на 21% у 2024 році до 16,7 млн, причому 70% з них будуть повністю електричними.

Tesla відкликає 1,6 мільйона автомобілів у Китаї через проблеми з програмним забезпеченням, що впливають на систему допомоги водієві та дверні замки. Відкликанню підлягають моделі 2014-2023 років випуску.