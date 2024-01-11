Темпы роста мировых продаж электромобилей замедляются: 31% в 2023 году, по сравнению с 60% ростом в 2022 году

Продажи электромобилей в Европе и других странах могут замедлиться в следующем году, поскольку водители ждут более дешевых моделей, а в Германии отказались от субсидий на электромобили. Об этом передает УНН со ссылкой на данные компании по исследованию рынка Rho Motion.

Детали

Глобальные продажи полностью электрических и гибридных автомобилей (PHEV) выросли на 31% в 2023 году по сравнению с 60% ростом в 2022 году.

Темпы роста замедляются, но это то, что ожидается на таких растущих рынках. Нельзя каждый год удваивать - сказал Reuters менеджер по обработке данных Rho Motion Чарльз Лестер.

Специалист отметил, что в 2024 году компания прогнозирует глобальный рост продаж электромобилей на уровне 25-30%. Но на продажи в Европе в 2024 году может повлиять внезапное решение Германии в прошлом году отказаться от субсидий на электромобили.

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Еще один важный фактор, который повлияет на общие показатели: после многих лет ускорения роста, продажи электромобилей в Европе и других странах могут замедлиться, поскольку водители ждут лучших, меньших и более дешевых моделей, которые появятся через два-три года.

В категории Battery Electric Vehicle, только 8% продаж приходится на сегмент небольших автомобилей. Это должно измениться с появлением меньших моделей, таких как Citroen eC3 от Stellantis, который должен поступить в продажу в этом году.

Напомним,

По прогнозу BloombergNEF, мировые продажи пассажирских электромобилей - аккумуляторных электромобилей и заряжаемых гибридов - вырастут на 21% в 2024 году до 16,7 млн, причем 70% из них будут полностью электрическими.

Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, влияющих на систему помощи водителю и дверные замки. Отзыву подлежат модели 2014-2023 годов выпуска.