Темпы роста мировых продаж электромобилей замедляются: 31% в 2023 году, по сравнению с 60% ростом в 2022 году
Рост мировых продаж электромобилей замедлился до 31% в 2023 году с 60% в 2022 году. Также ожидается дальнейшее замедление, поскольку Германия сталкивается с сокращением субсидий, а потребители ожидают более дешевых моделей.
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
Законодательное регулирование виртуальных активов в Украине повысит безопасность инвесторов, будет стимулировать инновации и увеличит налоговые поступления, считает Елена Соседка.
россияне в Крыму готовят логистику и инфраструктуру для перевозки на базу в новороссийск - Гуменюк
россияне перемещают свою крымскую логистику в новороссийск.
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
Эксперты рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал".
Своего рода "Чернобаевка": на Купянском направлении оккупанты наступают одной и той же дорогой, их там неоднократно уничтожают - Фитьо
Российские войска несут большие потери в районе Синьковки Харьковской области после неоднократного продвижения по тому же маршруту, что напоминает "чернобаевские" поражения.
Оккупанты убили еще одного жителя Донецкой области
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один житель города Железное.
В россии заявили о ночных атаках дронов в четырех областях
россия сообщила об атаках беспилотников в ростовской, тульской, калужской и воронежской областях.
Нефть дорожает на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.
россияне ударили более 115 раз по Запорожской области, выпустил 37 дронов: есть разрушения
Российские войска атаковали Запорожье, нанеся 116 ударов, в частности, применив 37 беспилотников, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.
Ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 13
В результате ракетного удара в Харькове пострадали 13 человек, в том числе турецкий и грузинский журналисты; 10 госпитализированы.