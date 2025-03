Telegram став топ-трендом у Twitter

Після постанови Таганського районного суду Москви про блокування Telegram в Росії, назву месенджера згадали понад 79 тисяч разів. Найбільше месенджер згадують засоби масової інформації та обурені російські користувачі.

Варто зазначити, що кількість твітів росте кожної хвилини, а соцмережею шириться хештег #telegramживи.

Нагадаємо, Таганський районний суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування месенджера Telegram.

- Алло! Владимир Ильич? Это юзер Троцкий.

- Говорите, Лев Давидович!

- Революция отменяется. Царкомнадзор Posta-Telefon-Telegraf заблокировал.#Telegramживи

— Анна Тараканова (@n_barmaleykina) 13 квітня 2018 р.

Еще неизвестно кому эта пятница 13-ой окажется (с) #Telegramживи

— Идущая вослед (@pepe_ion) 13 квітня 2018 р.

#FreedomOfSpeech and #SecrecyOfCorrespondence in Russia here> because that's what they are on this side of the world - just jokes. #Telegram #Telegramживи https://t.co/E1IPyddBAn pic.twitter.com/snAx7YWY6Y

— Lusya Bezuglaya (@LusyaBezu) 13 квітня 2018 р.