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"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

Київ • УНН

 • 1762 перегляди

Кіт Гарінгтон згадав, як 11-річна Белла Ремзі підказувала йому репліки на зйомках "Гри престолів". Він пожартував, що це був "принизливий" досвід, але похвалив її професіоналізм.

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

Кіт Гарінгтон розповів про "принизливий" досвід роботи у кадрі з 11-річною Беллою Ремзі під час знімання "Гри престолів". Дівчинка підказувала досвіченому актору його репліки і вболівала за його успіх. Про це зірка епохального серіалу пригадав у компанії Белли під час спільного інтерв'ю журналу Interview Magazine, повідомляє УНН.

Деталі   

Перш ніж вони знялися у власній екранізації HBO з фільмом "Останні з нас", Белла Ремзі дебютувала на телебаченні в серіалі "Гра престолів", зігравши леді Ліанну Мормонт протягом останніх трьох сезонів серіалу. В одній зі своїх перших акторських ролей 11-річна Ремзі знялася в сцені із зіркою серіалу Кітом Гарінгтоном, який грав Джона Сноу. Пара згадала час спільної роботи, і, зокрема, "принизливий" момент, коли Ремзі довелося нагадати Харінгтону, яку репліку він має сказати.

Не знаю, чи пам’ятаєш це ти, але я пам’ятаю це досить яскраво і тепер маю деякі докори сумління за це, але під час тієї сцени я беззвучно повторювала тобі твої репліки. Тепер я думаю "о Боже, як жахливо". Але тоді це йшло з дуже невинної точки зору: "Кіт бореться зі своєю реплікою, і я це знаю, тому дозволь мені просто сказати йому це беззвучно"

 – сказала Ремзі.

"Гра престолів" на великому екрані? Ідею повнометражного фільму у всесвіті Мартіна вивчають у Голлівуді01.11.24, 18:10 • 140424 перегляди

Я пам’ятаю, як ти мені допомогла, і це було досить принизливо. Насправді дякую за ту допомогу. Я, мабуть, вирішив забути про це. Я подумав: я маю покращити свою гру. Я прийшов сюди, не будучи впевненим на всі 100% у своїх репліках, думаючи, що однозначно виглядатиму краще навпроти якоїсь дитини. А потім ця акторка-дитина стирає мене з екрану. Не те щоб це було змагання, але подумалося: щось ти трохи занадто розслабився у своїй ролі, Джон Сноу

 – відповів Гарінгтон з гумором.

Гарінгтон, який зараз знімається в серіалі HBO "Індустрія", також зробив комплімент Ремзі, згадуючи їхню першу зустріч.

Було справжнє відчуття, що ти — інша особистість, актор-дитина. Ти демонструвала впевненість і ясність, що було досить незвично для такого молодого віку. Це не було схоже на роботу з дитиною. Це було схоже на роботу з дуже досвідченим актором

 – сказав він.

Нагадаємо

Переглянувши негативну реакцію соцмереж на фінал "Гри престолів" Кіт Гарінгтон (Джон Сноу) заявив, що "може погодитися" з критиками, що фінал "Гри престолів" був дуже поспішним і міг бути зроблений краще.

Лілія Набока

Лілія Набока

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