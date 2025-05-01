"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

Кит Харингтон рассказал о "унизительном" опыте работы в кадре с 11-летней Беллой Рэмзи во время съемок "Игры престолов". Девочка подсказывала опытному актеру его реплики и болела за его успех. Об этом звезда эпохального сериала вспомнил в компании Беллы во время совместного интервью журналу Interview Magazine, сообщает УНН.

Детали

Прежде чем они снялись в собственной экранизации HBO с фильмом "Последние из нас", Белла Рэмзи дебютировала на телевидении в сериале "Игра престолов", сыграв леди Лианну Мормонт в течение последних трех сезонов сериала. В одной из своих первых актерских ролей 11-летняя Рэмзи снялась в сцене со звездой сериала Китом Харингтоном, который играл Джона Сноу. Пара вспомнила время совместной работы, и, в частности, "унизительный" момент, когда Рэмзи пришлось напомнить Харингтону, какую реплику он должен сказать.

Не знаю, помнишь ли ты это, но я помню это достаточно ярко и теперь испытываю некоторые угрызения совести за это, но во время той сцены я беззвучно повторяла тебе твои реплики. Теперь я думаю "о Боже, как ужасно". Но тогда это исходило из очень невинной точки зрения: "Кит борется со своей репликой, и я это знаю, поэтому позволь мне просто сказать ему это беззвучно" – сказала Рэмзи.

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Я помню, как ты мне помогла, и это было достаточно унизительно. На самом деле спасибо за ту помощь. Я, наверное, решил забыть об этом. Я подумал: я должен улучшить свою игру. Я пришел сюда, не будучи уверенным на все 100% в своих репликах, думая, что однозначно буду выглядеть лучше напротив какого-то ребенка. А потом эта актриса-ребенок стирает меня с экрана. Не то чтобы это было соревнование, но подумалось: что-то ты немного слишком расслабился в своей роли, Джон Сноу – ответил Харингтон с юмором.

Харингтон, который сейчас снимается в сериале HBO "Индустрия", также сделал комплимент Рэмзи, вспоминая их первую встречу.

Было настоящее ощущение, что ты — другая личность, актер-ребенок. Ты демонстрировала уверенность и ясность, что было достаточно необычно для такого молодого возраста. Это не было похоже на работу с ребенком. Это было похоже на работу с очень опытным актером – сказал он.

Напомним

Пересмотрев негативную реакцию соцсетей на финал "Игры престолов" Кит Харингтон (Джон Сноу) заявил, что "может согласиться" с критиками, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше.