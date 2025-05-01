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Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

Київ • УНН

 • 9306 перегляди

Японський режисер Такаші Мііке зніме нову версію «Поганого лейтенанта» у Токіо. У фільмі зіграють Лілі Джеймс, Шун Огурі та Лів Морґан.

Після фільмів Феррари та Герцога: режисер Такаші Мііке зніме нову версію "Поганого лейтенанта"

Такаші Мііке зніме фільм "Поганий лейтенант: Токіо", який вийде на міжнародний ринок у Каннах. Виробництво фільму буде здійснюватись у США. У фільмі зіграють Лілі Джейм, Шун Огурі, Лів Морґан та інші.

Передає УНН із посиланням на Deadline.

Деталі

"Поганий поліцейський" буде знову екранізований. Цього разу, після художніх робіт Абеля Ферари і Верненра Герцога - у 1992 і 2009 роках, відповідно, зйомками нового фільму займеться Такаші Мііке.

Відомо, що Мііке - плідний японський автор. Він відомий тим, що працює з тим, що багато сприймає як "бруд", і на думку оглядачів сучасного кіно, - перетворює це на "високе мистецтво". Серед його фільмів "Прослуховування" та "13 вбивць".

Довідка

Фільм "Поганий лейтенант: Токіо" розповідатиме про корумпованого правоохоронця, який опиняється втягнутим у заплутану справу після того, як загадковий агент ФБР прибуває до Токіо, щоб розслідувати зникнення доньки політика.

З історії попередніх версій

"Поганий поліцейський" - поліцейська драма у стилі нео-нуар 1992 року режисера Абеля Феррари з Гарві Кейтелем у головній ролі. Також у фільмі грали Віктор Арго і Пол Кальдерон.

Сценарій був написаний Феррарою у співавторстві з актрисою-моделлю Зої Лунд. Фільм був показаний у секції "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю 1992 року.

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Дія фільму відбувається у Нью-Йорку, який виглядає як моторошне і некомфортне місто. Лейтенант нью-йоркської поліції - уособленням "поганого копа".

Фільм вважається бенефісом Гарві Кейтеля.

Його герой є грішником, що метушиться, мріє про дві несумісні речі - відхід з життя і можливості спокутувати свої гріхи.

- пишуть у рецензії в соцмережі.

У 2009 році режисер Вернер Герцог переніс дію свого римейка "Поганого лейтенанта" Абеля Феррари з Нью-Йорка до Нового Орлеана, який став жертвою урагану Катріна, мародерства і корупції.

Тоді автор фільму змінив ім'я героя і запросив на головну роль "дикого серцем" Ніколаса Кейджа.

Виробництво нової версії "Поганого лейтенанта" розпочнеться у травні цього року.

У фільмі зіграють британська актриса Лілі Джеймс, відома за ролями у гучному мінісеріалі "Пем і Томмі" та екранізації "Попелюшки", японський актор Шун Огурі ("Годзілла проти Конґа", "Ворони Зеро").

А також суперзірка "WOW" Лів Морґан, яка зробить стрибок від лиходійства на мотузці до нео-нуарної таємничості.

Продюсуванням займатимуться Джеремі Томас з Recorded Picture Company, Сем Прессман з Pressman Film та японські партнери Nippon TV і OLM.

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Міжнародні права міжнародні права на фільм компанія Neon (Anora) продаватиме під час Каннського кінофестивалю.

Окрім "Поганого лейтенанта: Токіо, компанія також представляє на набережній Круазетт "Сентиментальну цінність" Йоахіма Трієра, "Альфу" Джулії Дюкурно, "Оруелла" Рауля Пека та "Сплітсвіль" Міхаеля Анджело Ковіно.

Коментар

Ось, що каже Сем Прессман, генеральний директор Pressman Film.

Режисер Мійке пропонує нове безстрашне бачення Поганого лейтенанта, персонажа, визначеного автором. Так само, як майстри Феррари та Герцог створювали фільми, настільки ж радикально відмінні від їхніх власних голосів, адаптація Мійке є невблаганно дикою та унікальною

"Мій батько Едвард Р. Прессман завжди вірив, що ця історія корупції, як у поліції, так і в людській душі, має світовий резонанс. Реалізувати цю наступну еволюцію зараз у Токіо разом з режисером Мійке, NEON та довічним другом мого батька Джеремі Томасом — усіма тими, хто щиро вірить у силу незалежного кіно — це і честь, і здійснення мрії", додав він.

Нагадаємо

На Каннському кінофестивалі відбулась прем'єра нового повнометражного фільму від режисера "Хрещеного батька".

У 2024 році малобюджетні фільми жахів стали найприбутковішими, очоливши рейтинг Deadline. Серед лідерів: "Тихе місце: День перший", "Носферату" та "Усміхайся 2".

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