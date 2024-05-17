Режисер-легенда Коппола презентував свій "Мегаполіс" у Каннах: прем’єра розділила думки критиків

ukenru
14:28 • 99039 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 93287 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 100738 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 98103 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 105435 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 102446 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 126589 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141255 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 142833 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 291187 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3.6 м/с
48 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 79623 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 90392 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 83297 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 78955 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 50239 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 99151 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 291255 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 389923 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 402630 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 315783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 37321 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 36397 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 74750 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 90064 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 100170 перегляди
Актуальне
Режисер-легенда Коппола презентував свій "Мегаполіс" у Каннах: прем’єра розділила думки критиків

Режисер-легенда Коппола презентував свій "Мегаполіс" у Каннах: прем’єра розділила думки критиків

Київ • УНН

 • 91097 перегляди

На Каннському кінофестивалі відбулась прем'єра нового повнометражного фільму від режисера «Хрещеного батька». Фільм значною мірою розчарував критиків.

На Каннському кінофестивалі культовий режисер Френсіс Форд Коппола представив свою нову картину – 140-хвилинний науково-фантастичний фільм "Мегаполіс". Як зазначили присутні на показі журналісти, реакція на картину була протилежною: освистування глядачів перетворювалися на щирі вітання. Про це передає УНН із посиланням на Le Point та The Guardian.

Деталі

"Мегалополіс", фільм-заповіт Френсіса Форда Копполи, був представлений цього четверга, 16 травня на Каннському кінофестивалі. Це був найочікуваніший показ першого тижня в Каннах, і врешті може стати найбільш коментованим фільмом у всьому переліку показів 2024 року.

26-й повнометражний фільм від режисера "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні", за враженнями після перегляду виявився настільки незвичайним, надмірним і агресивним, що достатньо суттєво розділив думки кінокритиків та глядачів.

Лауреат Пулітцерівської премії Джастін Чанг пише, що "Мегалополіс" є єдиною темою для розмов у Каннах: "Я вважаю його кумедним, складним і загалом дуже зворушливим у своїй повній безглуздості". Відгуки варіюються від чогось на зразок "Найбожевільніша річ, яку я коли-небудь бачив" до "супернудний" (у британській "The Guardian"). Відгуки популярних критиків у галузевих виданнях показують усе: від мінімальних до максимальних балів.

Журналіст Télérama згадує про "катастрофу Копполи" і гірко шкодує, "що Коппола намагається захопити блокбастером, якого він так хотів". Фільм зі "штучно-золотою естетикою, задушливою, уже застарілою", яка "не витримує і потопає в претензійно-химерній суміші".

Є ті, хто чекав на фільм, але виявся розчарованим, оскільки "все це нескінченно потворне, включаючи спецефекти, які, здається, походять від комп'ютера, підробленого в 70-х роках".

Журнал New York Magazine Bilge Ebiri писав, що інколи у фільмі "здається, ніби гарячкові думки передчасно розвиненої дитини, захопленої та засліпленої та, можливо, трохи загубленої у всіх можливостях світу перед ним".

Водночас спеціальні кореспонденти французького видання Libération, були "приголомшені", - вони описують "неперевершену та туманну ретрофутуристську баску, зі справжньою часткою чарівності в ній".

Image

Довідка

"Мегаполіс" — науково-політологічний фільм, як і підозрювали багато глядачів: екстравагантний, гротескний, ідейний. Культовий режисер Френсіс Форд Коппола виношував ідею фільму про майбутнє людства десятиліттями. Але проект був занадто мегаломанським та радикальним для інвесторів. Зрештою, як повідомляється, 85-річний творець сам інвестував понад сто мільйонів євро, оскільки жодна компанія не хотіла фінансувати фільм.

Дія "Мегаполісу" розгортається в "уявній сучасній Америці". У центрі історії — Адам Драйвер у ролі Цезаря Катіліни, який, як блискучий містобудівник і архітектор, хоче створити більш справедливе середовище для всіх і тому постійно конфліктує з мером Ліги Цицерона, якого грає Джанкарло Еспозіто.

"Між ними розривається світська левиця Джулія Цицерон (Наталі Еммануель), донька мера, чиє кохання до Цезаря розділило її лояльність, змусивши відкрити для себе те, на що, на її думку, справді заслуговує людство".

Нагадаємо

У віці 87 років померла Елінор Коппола - режисерка документальних фільмів та дружина Френсіса Форда Копполи ("Хрещений батько"). Сім'я кінематографістки розповіла, що померла в оточенні родини в Каліфорнії. Причина смерті не розкривається. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
hardianThe Guardian
kaliforniiaКаліфорнія
kannyКанни
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69