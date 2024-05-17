Режисер-легенда Коппола презентував свій "Мегаполіс" у Каннах: прем’єра розділила думки критиків

На Каннському кінофестивалі культовий режисер Френсіс Форд Коппола представив свою нову картину – 140-хвилинний науково-фантастичний фільм "Мегаполіс". Як зазначили присутні на показі журналісти, реакція на картину була протилежною: освистування глядачів перетворювалися на щирі вітання. Про це передає УНН із посиланням на Le Point та The Guardian.

Деталі

"Мегалополіс", фільм-заповіт Френсіса Форда Копполи, був представлений цього четверга, 16 травня на Каннському кінофестивалі. Це був найочікуваніший показ першого тижня в Каннах, і врешті може стати найбільш коментованим фільмом у всьому переліку показів 2024 року.

26-й повнометражний фільм від режисера "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні", за враженнями після перегляду виявився настільки незвичайним, надмірним і агресивним, що достатньо суттєво розділив думки кінокритиків та глядачів.

Лауреат Пулітцерівської премії Джастін Чанг пише, що "Мегалополіс" є єдиною темою для розмов у Каннах: "Я вважаю його кумедним, складним і загалом дуже зворушливим у своїй повній безглуздості". Відгуки варіюються від чогось на зразок "Найбожевільніша річ, яку я коли-небудь бачив" до "супернудний" (у британській "The Guardian"). Відгуки популярних критиків у галузевих виданнях показують усе: від мінімальних до максимальних балів.

Журналіст Télérama згадує про "катастрофу Копполи" і гірко шкодує, "що Коппола намагається захопити блокбастером, якого він так хотів". Фільм зі "штучно-золотою естетикою, задушливою, уже застарілою", яка "не витримує і потопає в претензійно-химерній суміші".

Є ті, хто чекав на фільм, але виявся розчарованим, оскільки "все це нескінченно потворне, включаючи спецефекти, які, здається, походять від комп'ютера, підробленого в 70-х роках".

Журнал New York Magazine Bilge Ebiri писав, що інколи у фільмі "здається, ніби гарячкові думки передчасно розвиненої дитини, захопленої та засліпленої та, можливо, трохи загубленої у всіх можливостях світу перед ним".

Водночас спеціальні кореспонденти французького видання Libération, були "приголомшені", - вони описують "неперевершену та туманну ретрофутуристську баску, зі справжньою часткою чарівності в ній".

Довідка

"Мегаполіс" — науково-політологічний фільм, як і підозрювали багато глядачів: екстравагантний, гротескний, ідейний. Культовий режисер Френсіс Форд Коппола виношував ідею фільму про майбутнє людства десятиліттями. Але проект був занадто мегаломанським та радикальним для інвесторів. Зрештою, як повідомляється, 85-річний творець сам інвестував понад сто мільйонів євро, оскільки жодна компанія не хотіла фінансувати фільм.

Дія "Мегаполісу" розгортається в "уявній сучасній Америці". У центрі історії — Адам Драйвер у ролі Цезаря Катіліни, який, як блискучий містобудівник і архітектор, хоче створити більш справедливе середовище для всіх і тому постійно конфліктує з мером Ліги Цицерона, якого грає Джанкарло Еспозіто.

"Між ними розривається світська левиця Джулія Цицерон (Наталі Еммануель), донька мера, чиє кохання до Цезаря розділило її лояльність, змусивши відкрити для себе те, на що, на її думку, справді заслуговує людство".

Нагадаємо

У віці 87 років померла Елінор Коппола - режисерка документальних фільмів та дружина Френсіса Форда Копполи ("Хрещений батько"). Сім'я кінематографістки розповіла, що померла в оточенні родини в Каліфорнії. Причина смерті не розкривається.