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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков
На Каннском кинофестивале состоялась премьера нового полнометражного фильма от режиссера "Крестного отца". Фильм в значительной степени разочаровал критиков.
россияне били по Днепропетровщине дронами-камикадзе и артиллерией: есть разрушения
Российские войска совершили 9 ударов беспилотников-камикадзе и 5 раз обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии, повредив дома, здания, линии электропередач и газопровод, вызвав пожары.
Правительство уволило трех заместителей министра развития громад
Кабинет министров Украины уволил трех заместителей министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
В Харькове количество пострадавших в результате вражеских атак возросло до 25 - мэр
25 человек получили ранения и 2 погибли в результате вражеского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Зеленский обсудил с премьер-министром Словении Саммит мира и соглашение по безопасности
Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский обсудил мирный саммит в Швейцарии и двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Словении Голобом.
Атаки рф на Одесскую область: один человек погиб, количество раненых возросло до 8
Один человек погиб и восемь получили ранения в результате российских атак на Одесскую область.
Больше не Twitter: соцсеть Илона Маска официально переходит на домен X.com
Социальная сеть, ранее известная как Twitter, официально перешла на домен x. com, о чем объявил Илон Маск.
Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед
В Харьковской области украинские военные успешно отражают российские попытки продвижения и вторжения, несмотря на постоянные обстрелы гражданского населения и отсутствие своевременной поставки оружия, что дает россиянам преимущество.
"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo
Вице-премьер-министр Михаил Федоров защитил бронирование работников технологических компаний, таких как FAVBET Tech и Glovo, заявив, что они не курьеры или "игроки", а специалисты высокого уровня, которые имеют решающее значение для экономики, поскольку ИТ-сектор сделал почти 5% вклада в ВВП Украины и уплатил более 20 миллиардов гривен налогов в прошлом году.
Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе
Одесский областной ТЦК и СП привлек военнослужащих к дисциплинарной ответственности за то, что они силой пытались вытащить молодого человека из автобуса, нарушая нормы и порядок общения с гражданами.