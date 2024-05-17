Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков

На Каннском кинофестивале культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола представил свою новую картину - 140-минутный научно-фантастический фильм "Мегаполис". Как отметили присутствующие на показе журналисты, реакция на картину была противоположной: освистывания зрителей превращались в искренние приветствия. Об этом передает УНН со ссылкой на Le Point и The Guardian.

Детали

"Мегалополис", фильм-завещание Фрэнсиса Форда Копполы, был представлен в этот четверг, 16 мая на Каннском кинофестивале. Это был самый ожидаемый показ первой недели в Каннах, и в итоге может стать самым комментируемым фильмом во всем списке показов 2024 года.

26-й полнометражный фильм от режиссера "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня", по впечатлениям после просмотра оказался настолько необычным, чрезмерным и агрессивным, что достаточно существенно разделил мнения кинокритиков и зрителей.

Лауреат Пулитцеровской премии Джастин Чанг пишет, что "Мегалополис" является единственной темой для разговоров в Каннах: "Я считаю его забавным, сложным и в целом очень трогательным в своей полной нелепости". Отзывы варьируются от чего-то вроде "Самая безумная вещь, которую я когда-либо видел" до "супер раздутые и суперскучные" (в британской "The Guardian"). Отзывы популярных критиков в отраслевых изданиях показывают все: от минимальных до максимальных баллов.

Журналист Télérama вспоминает о "катастрофе Копполы" и горько сожалеет, "что Коппола пытается захватить блокбастером, которого он так хотел". Фильм с "искусственно-золотой эстетикой, удушающей, уже устаревшей", которая "не выдерживает и утопает в претенциозно-химерной смеси".

Есть те, кто ждал фильм, но оказался разочарованным, поскольку "все это бесконечно уродливо, включая спецэффекты, которые, кажется, происходят от компьютера, подделанного в 70-х годах".

Журнал New York Magazine Bilge Ebiri писал, что иногда в фильме "кажется, будто лихорадочные мысли преждевременно развитого ребенка, увлеченного и ослепленного и, возможно, немного потерянного во всех возможностях мира перед ним".

В то же время специальные корреспонденты французского издания Libération, были "потрясены", - они описывают "непревзойденную и туманную ретрофутуристскую баску, с настоящей долей очарования в ней".

Справка

"Мегаполис" - научно-политологический фильм, как и подозревали многие зрители: экстравагантный, гротескный, идейный. Культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола вынашивал идею фильма о будущем человечества десятилетиями. Но проект был слишком мегаломанским и радикальным для инвесторов. В конце концов, как сообщается, 85-летний игрок сам инвестировал более ста миллионов евро, поскольку ни одна компания не хотела финансировать фильм.

Действие "Мегаполиса" разворачивается в "воображаемой современной Америке". В центре истории - Адам Драйвер в роли Цезаря Катилины, который, как блестящий градостроитель и архитектор, хочет создать более справедливую среду для всех и поэтому постоянно конфликтует с мэром Лиги Цицерона, которого играет Джанкарло Эспозито.

"Между ними разрывается светская львица Джулия Цицерон (Натали Эммануэль), дочь мэра, чья любовь к Цезарю разделила ее лояльность, заставив открыть для себя то, чего, по ее мнению, действительно заслуживает человечество".

Напомним,

В возрасте 87 лет умерла Элинор Коппола - режиссер документальных фильмов и жена Фрэнсиса Форда Копполы ("Крестный отец"). Семья кинематографистки рассказала, что умерла в окружении семьи в Калифорнии. Причина смерти не раскрывается.