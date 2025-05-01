После фильмов Феррари и Герцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

Такаши Миике снимет фильм "Плохой лейтенант: Токио", который выйдет на международный рынок в Каннах. Производство фильма будет осуществляться в США. В фильме сыграют Лили Джейм, Шун Огури, Лив Морган и другие.

Передает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

"Плохой полицейский" будет снова экранизирован. В этот раз, после художественных работ Абеля Феррары и Верненра Герцога - в 1992 и 2009 годах, соответственно, съемками нового фильма займется Такаши Миике.



Известно, что Миике - плодовитый японский автор. Он известен тем, что работает с тем, что многие воспринимают как "грязь", и по мнению обозревателей современного кино, - превращает это в "высокое искусство". Среди его фильмов "Прослушивание" и "13 убийц".

Справка

Фильм "Плохой лейтенант: Токио" будет рассказывать о коррумпированном правоохранителе, который оказывается втянутым в запутанное дело после того, как загадочный агент ФБР прибывает в Токио, чтобы расследовать исчезновение дочери политика.

Из истории предыдущих версий

"Плохой полицейский" - полицейская драма в стиле нео-нуар 1992 года режиссера Абеля Феррары с Гарви Кейтелем в главной роли. Также в фильме играли Виктор Арго и Пол Кальдерон.

Сценарий был написан Феррарой в соавторстве с актрисой-моделью Зои Лунд. Фильм был показан в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля 1992 года.

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Действие фильма происходит в Нью-Йорке, который выглядит как жуткий и некомфортный город. Лейтенант нью-йоркской полиции - олицетворением "плохого копа".

Фильм считается бенефисом Гарви Кейтеля.



Его герой является грешником, который мечется, мечтает о двух несовместимых вещах - уходе из жизни и возможности искупить свои грехи. - пишут в рецензии в соцсети.



В 2009 году режиссер Вернер Герцог перенес действие своего римейка "Плохого лейтенанта" Абеля Феррары из Нью-Йорка в Новый Орлеан, который стал жертвой урагана Катрина, мародерства и коррупции.

Тогда автор фильма изменил имя героя и пригласил на главную роль "дикого сердцем" Николаса Кейджа.

Производство новой версии "Плохого лейтенанта" начнется в мае этого года.

В фильме сыграют британская актриса Лили Джеймс, известная по ролям в громком мини-сериале "Пэм и Томми" и экранизации "Золушки", японский актер Шун Огури ("Годзилла против Конга", "Вороны Зеро").

также суперзвезда "WOW" Лив Морган, которая совершит прыжок от злодейства на веревке к нео-нуарной таинственности.

Продюсированием будут заниматься Джереми Томас из Recorded Picture Company, Сэм Прессман из Pressman Film и японские партнеры Nippon TV и OLM.

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Международные права международные права на фильм компания Neon (Anora) будет продавать во время Каннского кинофестиваля.

Кроме "Плохого лейтенанта: Токио, компания также представляет на набережной Круазетт "Сентиментальную ценность" Йоахима Триера, "Альфу" Джулии Дюкурно, "Оруэлла" Рауля Пека и "Сплитсвиль" Михаэля Анджело Ковино.

Комментарий

Вот, что говорит Сэм Прессман, генеральный директор Pressman Film.

Режиссер Миике предлагает новое бесстрашное видение Плохого лейтенанта, персонажа, определенного автором. Так же, как мастера Феррары и Герцог создавали фильмы, настолько же радикально отличные от их собственных голосов, адаптация Миике является неумолимо дикой и уникальной

"Мой отец Эдвард Р. Прессман всегда верил, что эта история коррупции, как в полиции, так и в человеческой душе, имеет мировое звучание. Реализовать эту следующую эволюцию сейчас в Токио вместе с режиссером Миике, NEON и пожизненным другом моего отца Джереми Томасом - всеми теми, кто искренне верит в силу независимого кино - это и честь, и осуществление мечты", добавил он.

Напомним

На Каннском кинофестивале состоялась премьера нового полнометражного фильма от режиссера "Крестного отца".

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