Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям
Київ • УНН
Фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн посилено тренується, щоб виступити на концерті возз'єднання в липні. Попри проблеми зі здоров'ям, він наполягає на своїй участі.
Фронтмен Black Sabbath Оззі Осборн розповів про тренування, які він проводить, щоб бути готовим виступити на концерті возз'єднання зірок у липні. Про це пише The Guardian, повідомляє УНН.
Деталі
Через побоювання щодо свого здоров'я, Оззі Осборн наполягає, що виступить у липні на концерті, який вважається його останнім, у якості фронтмена оригінального складу Black Sabbath – чого б це йому не коштувало.
Я буду там і зроблю все можливе, чого б мені це не коштувало. Тож все, що я можу зробити, це прийти
Музикант також розповів про психологічні наслідки негараздів зі здоров’ям.
Ви прокидаєтеся наступного ранку і виявляєте, що щось пішло не так. Ви починаєте думати, що це ніколи не закінчиться
Він сказав, що концерт возз'єднання був задуманий його дружиною Шерон як "щось, що дасть йому привід вставати вранці".
На концерті під назвою "Назад до початку", який відбудеться в улюбленому гуртом парку Вілла-Парк у Бірмінгемі, виступлять зіркові метал-гурти, включаючи Metallica, Slayer та Anthrax.
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Але цього тижня фронтмен іншого гурту на розігріві, Tool, висловив сумніви щодо здатності Осборна виступити.
Я обережний в оцінках, кажучи: "Так! Він це зробить". Я не знаю, які сучасні дива ми вигадаємо, щоб вивести його на сцену та виконати разом пісні, але це буде справжній виклик. Для мене честь бути частиною цього знаменного дійства. Але я готуюся до найгіршого, сподіваючись на краще
Доповнення
Останніми роками Оззі Осборн пережив надзвичайну серію невдач у питанні здоров’я. У липні 2019 року невдало впав, і травма загострила стару проблему з хребтом, що вимагало численних операцій. Він також переніс пневмонію та тривалу інфекцію. А пізніше у нього виявили хворобу Паркінсона.