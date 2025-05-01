Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

Фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн рассказал о тренировках, которые он проводит, чтобы быть готовым выступить на концерте воссоединения звезд в июле. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Из-за опасений по поводу своего здоровья, Оззи Осборн настаивает, что выступит в июле на концерте, который считается его последним, в качестве фронтмена оригинального состава Black Sabbath – чего бы это ему ни стоило.

Я буду там и сделаю все возможное, чего бы мне это ни стоило. Так что все, что я могу сделать, это прийти – сказал он.

Музыкант также рассказал о психологических последствиях проблем со здоровьем.

Вы просыпаетесь на следующее утро и обнаруживаете, что что-то пошло не так. Вы начинаете думать, что это никогда не закончится - пожаловался Осборн.

Он сказал, что концерт воссоединения был задуман его женой Шэрон как "что-то, что даст ему повод вставать по утрам".

На концерте под названием "Назад к началу", который состоится в любимом группой парке Вилла-Парк в Бирмингеме, выступят звездные метал-группы, включая Metallica, Slayer и Anthrax.

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе

Но на этой неделе фронтмен другой группы на разогреве, Tool, выразил сомнения относительно способности Осборна выступить.

Я осторожен в оценках, говоря: "Да! Он это сделает". Я не знаю, какие современные чудеса мы выдумаем, чтобы вывести его на сцену и исполнить вместе песни, но это будет настоящий вызов. Для меня честь быть частью этого знаменательного действа. Но я готовлюсь к худшему, надеясь на лучшее — сказал Мейнард Джеймс Кинан.

Дополнение

В последние годы Оззи Осборн пережил чрезвычайную серию неудач в вопросе здоровья. В июле 2019 года неудачно упал, и травма обострила старую проблему с позвоночником, что потребовало многочисленных операций. Он также перенес пневмонию и длительную инфекцию. А позже у него обнаружили болезнь Паркинсона.