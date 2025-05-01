Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

$41.470.09
47.170.12
ukenru
"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке
Эксклюзив
14:27 • 34400 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 84233 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Эксклюзив
1 мая, 11:10 • 92620 просмотра

Институт-двойник: как семья главы "Госзембанка" Ярославского превратила госпредприятие в Виннице в частный бизнес

1 мая, 10:25 • 104149 просмотра

Охватывает 57 минералов, в том числе уран, литий и золото: появился текст соглашения между Украиной и США

Эксклюзив
1 мая, 08:40 • 110366 просмотра

Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

1 мая, 04:00 • 287035 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

30 апреля, 21:58 • 154370 просмотра

Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления – официально

30 апреля, 15:17 • 170258 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 226106 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 254617 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+9°
2.5м/с
55%
753 мм
Популярные новости

Преднамеренная провокация против дружбы стран: посол Украины в Польше отреагировал на инцидент с флагом

1 мая, 10:34 • 63308 просмотра

Снова заморозки: Диденко предупреждает о снижении температуры ночью, а также дождях на западе Украины

1 мая, 10:41 • 56532 просмотра

Том Круз закрутил новый роман? Кинозвезду заметили в компании кубинской актрисы Аны де Армас 62-летнего голливудского актера

1 мая, 13:27 • 23316 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 25581 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 93285 просмотра
публикации

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 93374 просмотра

Удержать корни: как Украине удалось сохранить крымские научные достижения растениеводства

1 мая, 09:26 • 193306 просмотра

Тарифы, светофоры, добавки к пенсиям и стипендиям для курсантов: что изменится для украинцев с 1 мая

1 мая, 04:00 • 287035 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

30 апреля, 15:42 • 221821 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 256190 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Дональд Трамп

Михаил Федоров

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Киев

Соединенные Штаты

Франция

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

19:32 • 756 просмотра

"Этот ребенок стирает меня с экрана": Кит Харингтон вспомнил работу в кадре с Беллой Рамзи в "Игре престолов"

19:09 • 1770 просмотра

Хейли Бибер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке после скандала в сети по поводу подражания Селене Гомес

16:52 • 14420 просмотра

После фильмов Феррары и Херцога: режиссер Такаши Миике снимет новую версию "Плохого лейтенанта"

14:10 • 22700 просмотра

Дочь Де Ниро объявила о своем трансгендерном переходе: как отреагировал звездный папа

1 мая, 13:28 • 25649 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Телеграмма

9К720 Искандер

Rockwell B-1 Lancer

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн усиленно тренируется, чтобы выступить на концерте воссоединения в июле. Несмотря на проблемы со здоровьем, он настаивает на своем участии.

Оззи Осборн усиленно готовится к концерту Back to the Beginning несмотря на проблемы со здоровьем

Фронтмен Black Sabbath Оззи Осборн рассказал о тренировках, которые он проводит, чтобы быть готовым выступить на концерте воссоединения звезд в июле. Об этом пишет The Guardian, сообщает УНН.

Детали

Из-за опасений по поводу своего здоровья, Оззи Осборн настаивает, что выступит в июле на концерте, который считается его последним, в качестве фронтмена оригинального состава Black Sabbath – чего бы это ему ни стоило.

Я буду там и сделаю все возможное, чего бы мне это ни стоило. Так что все, что я могу сделать, это прийти

– сказал он.

Музыкант также рассказал о психологических последствиях проблем со здоровьем.

Вы просыпаетесь на следующее утро и обнаруживаете, что что-то пошло не так. Вы начинаете думать, что это никогда не закончится

- пожаловался Осборн.

Он сказал, что концерт воссоединения был задуман его женой Шэрон как "что-то, что даст ему повод вставать по утрам".

На концерте под названием "Назад к началу", который состоится в любимом группой парке Вилла-Парк в Бирмингеме, выступят звездные метал-группы, включая Metallica, Slayer и Anthrax.

Впервые за 20 лет: Black Sabbath выступят на фестивале в Бирмингеме в оригинальном составе05.02.25, 20:21 • 121781 просмотр

Но на этой неделе фронтмен другой группы на разогреве, Tool, выразил сомнения относительно способности Осборна выступить.

Я осторожен в оценках, говоря: "Да! Он это сделает". Я не знаю, какие современные чудеса мы выдумаем, чтобы вывести его на сцену и исполнить вместе песни, но это будет настоящий вызов. Для меня честь быть частью этого знаменательного действа. Но я готовлюсь к худшему, надеясь на лучшее

 — сказал Мейнард Джеймс Кинан.

Дополнение

В последние годы Оззи Осборн пережил чрезвычайную серию неудач в вопросе здоровья. В июле 2019 года неудачно упал, и травма обострила старую проблему с позвоночником, что потребовало многочисленных операций. Он также перенес пневмонию и длительную инфекцию. А позже у него обнаружили болезнь Паркинсона.

Лилия Набока

Лилия Набока

КультураНовости МираУНН Lite
Хранитель
Brent
$61.96
Bitcoin
$96,884.40
S&P 500
$5,634.87
Tesla
$282.81
Газ TTF
$32.15
Золото
$3,231.25
Ethereum
$1,856.06