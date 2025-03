Telegram стал топ-трендом в Twitter

После постановления Таганского районного суда Москвы о блокировании Telegram в России, название мессенджера вспомнили более 79 000 раз. Больше всего мессенджер вспоминают средства массовой информации и возмущенные российские пользователи.

Стоит отметить, что количество твитов растет каждую минуту, а соцсетью ширится хэштег telegramживи.

Напомним, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

- Алло! Владимир Ильич? Это пользователь Троцкий.

- Говорите, Лев Давыдович!

- Революция отменяется. Царкомнадзор Posta-Telefon-Telegraf заблокировал. # Telegramживы

- Анна Тараканова (@n_barmaleykina) 13 апреля 2018

#FreedomOfSpeech and #SecrecyOfCorrespondence in Russia here> because that's what they are on this side of the world - just jokes. #Telegram # Telegramживы https://t.co/E1IPyddBAn pic.twitter.com/snAx7YWY6Y

- Lusya Bezuglaya (@LusyaBezu) 13 апреля 2018

Еще неизвестно кому эта пятница 13-ой окажется (с) # Telegramживы

- Идущая вослед (@pepe_ion) 13 апреля 2018