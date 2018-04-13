Telegram стал топ-трендом в Twitter
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Название мессенджера "Telegram" стало наиболее упоминавшимся словом в микроблоге Twitter, передает УНН.
После постановления Таганского районного суда Москвы о блокировании Telegram в России, название мессенджера вспомнили более 79 000 раз. Больше всего мессенджер вспоминают средства массовой информации и возмущенные российские пользователи.
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Стоит отметить, что количество твитов растет каждую минуту, а соцсетью ширится хэштег telegramживи.
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Напомним, Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.
- Алло! Владимир Ильич? Это пользователь Троцкий.
- Говорите, Лев Давыдович!
- Революция отменяется. Царкомнадзор Posta-Telefon-Telegraf заблокировал. # Telegramживы
- Lusya Bezuglaya (@LusyaBezu) 13 апреля 2018
Еще неизвестно кому эта пятница 13-ой окажется (с) # Telegramживы- Идущая вослед (@pepe_ion) 13 апреля 2018