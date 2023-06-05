Танки рознесли посадку з росіянами на Бахмутському напрямку: Сирський показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Українські танки рознесли посадку з росіянами під час штурму позицій ворога на Бахмутському напрямку. Відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
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«Танки 3-ї окремої штурмової бригади рознесли посадку з росіянами під час штурму позицій ворога на Бахмутському напрямку. Сили оборони працюють. Продовжуємо рух вперед», - підписав відео Сирський у Telegram.
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4 червня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує ротаційні заходи, прикриваючи їх артилерійським вогнем.
3 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що у місті Бахмут ситуація умовно стабільна, "вагнерівці" остаточно ще не залишили місто.