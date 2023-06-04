На Бахмутському напрямку за цю добу відбулося 5 боєзіткнень, знищено 96 окупантів - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На Бахмутському напрямку ворог продовжує ротаційні заходи прикриваючи їх артилерійським вогнем. За цю добу відбулося 5 боєзіткнень, знищено 96 окупантів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«На Бахмутському напрямку ворог продовжує ротаційні заходи, прикриваючи їх артилерійським вогнем. 426 разів за цю добу ствольною та реактивною артилерією він бив по наших позиціях, 3 авіаудари завдав, відбулося 5 боєзіткнень, ми знищили 96 окупантів, ще 131 зазнав поранень», - розповів Череватий.
Також він повідомив, що було збито 5 безпілотних апаратів, підбито 2 танки, бойова машина піхоти, 3 гармати, зенітно-ракетний комплекс стріла "Стріла-10" та два склади з боєприпасами.
Доповнення
3 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що у місті Бахмут ситуація умовно стабільна, вагнерівці остаточно ще не залишили місто.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що під час боїв у Бахмуті Донецької області загинуло близько 60 тисяч російських окупантів.
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