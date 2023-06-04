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На Бахмутском направлении за эти сутки произошло 5 боестолкновений, уничтожено 96 оккупантов - Череватый

Киев • УНН

 • 267330 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. На Бахмутском направлении враг продолжает ротационные мероприятия прикрывая их артиллерийским огнем. За эти сутки произошло 5 боестолкновений, уничтожено 96 оккупантов. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает корреспондент УНН.

На Бахмутском направлении за эти сутки произошло 5 боестолкновений, уничтожено 96 оккупантов - Череватый

Цитата

«На Бахмутском направлении враг продолжает ротационные мероприятия, прикрывая их артиллерийским огнем. 426 раз за эти сутки ствольной и реактивной артиллерией он бил по нашим позициям, 3 авиаудара нанес, произошло 5 боестолкновений, мы уничтожили 96 оккупантов, еще 131 получил ранения», - рассказал Череватый.

Также он сообщил, что было сбито 5 беспилотных аппаратов, подбито 2 танка, боевая машина пехоты, 3 пушки, зенитно-ракетный комплекс стрела "Стрела-10" и два склада с боеприпасами.

Дополнение

3 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что в городе Бахмут ситуация условно стабильная, вагнеровцы окончательно еще не покинули город.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что во время боев в Бахмуте Донецкой области погибло около 60 тысяч российских оккупантов.

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