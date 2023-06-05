Танки разнесли посадку с россиянами на Бахмутском направлении: Сырский показал видео

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«Танки 3-й отдельной штурмовой бригады разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций врага на Бахмутском направлении. Силы обороны работают. Продолжаем движение вперед», - подписал видео Сырский в Telegram.

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4 июня спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на Бахмутском направлении враг продолжает ротационные мероприятия, прикрывая их артиллерийским огнем.

3 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что в городе Бахмут ситуация условно стабильная, "вагнеровцы" окончательно еще не покинули город.