Танки разнесли посадку с россиянами на Бахмутском направлении: Сырский показал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Украинские танки разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций врага на Бахмутском направлении. Видео обнародовал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.
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«Танки 3-й отдельной штурмовой бригады разнесли посадку с россиянами во время штурма позиций врага на Бахмутском направлении. Силы обороны работают. Продолжаем движение вперед», - подписал видео Сырский в Telegram.
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4 июня спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что на Бахмутском направлении враг продолжает ротационные мероприятия, прикрывая их артиллерийским огнем.
3 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что в городе Бахмут ситуация условно стабильная, "вагнеровцы" окончательно еще не покинули город.