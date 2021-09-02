Таліби планують сьогодні представити членів нового уряду Афганістану

Деталі

Офіційний представник “Талібану” Ахмадулла Муттакі заявив у соціальних мережах, що в президентському палаці в Кабулі готується церемонія представлення членів нового уряду Афганістану.

Легітимність нового уряду в очах міжнародних донорів та інвесторів матиме вирішальне значення для економіки Афганістану, яка, ймовірно, обвалиться після повернення талібів до влади, вважають аналітики.

Доповнення

Очікується, що верховний лідер ісламістського руху, Хайбатулла Ахундзада, матиме остаточну владу над керівною радою з президентом під ним, заявив високопоставлений чиновник Талібану.

Вищий лідер талібів має трьох заступників: Мавлаві Якуба, сина покійного засновника руху Мулли Омара; Сіраджуддін Хакані, лідер потужної мережі Хаккані; та Абдул Гані Барадар, один із засновників групи.

Нагадаємо

Афганістан знаходиться на межі гуманітарної катастрофи, не дивлячись на те, що ООН і її партнери продовжують робити все можливе, щоб її уникнути.



Голова ООН у справах Праміла Паттен закликала керівництво Талібану включити жінок до майбутньої структури управління.

Контекст

Бойовики “Талібану” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.