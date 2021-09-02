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Прем'єр-міністром Афганістану може стати лідер талібів

Прем'єр-міністром Афганістану може стати лідер талібів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд Афганістану може очолити лідер талібів Хайбатулла Ахундзада. Про це це заявив член комісії руху з культури Анамулли Самангані, пише УНН з посиланням на ToloNews.

Деталі

Таліби вже призначили губернаторів, начальників поліції та начальників поліції провінцій та районів.  Виконавчу владу можуть також очолити Мулла Абдул-Гані Барадар або Мулла Якуб, а верховним суддею може стати мулла Абдул Хакім Хаккані.

Цитата

“Ісламський Емірат діє в кожній провінції. У кожній провінції є губернатор, який почав працювати. У кожному районі є начальник поліції в кожній провінції, які працюють на людей ”, - сказав представник" Талібану "Абдул Ханан Хакані.

Хоча таліби кажуть, що консультації щодо формування нового уряду завершуються, громадські обговорення щодо назви системи, національного прапора чи гімну країни не проводилися.

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