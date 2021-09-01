В ООН вимагають включити жінок до складу нового уряду Афганістану

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“Я приймаю до уваги публічні зобов’язання, взяті представником „Талібану“ щодо відстоювання прав жінок” в рамках ісламу “, включаючи право жінок працювати, здобувати вищу освіту та брати активну роль у суспільстві, а також право відвідувати школу. Негайне включення жінок до структури управління нового керівництва в Афганістані стане остаточним лакмусовим папірцем для талібів”, — йдеться у заяві Паттен.

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За її словами, повний розвиток Афганістану та справа миру вимагають рівної та значущої участі жінок у всіх сферах, включаючи громадське та політичне життя.

“Керівництво “Талібану” має вжити сміливих кроків, щоб повністю включити жінок до прийняття рішень на всіх рівнях, як на національному, так і на міжнародному рівнях, щоб вони могли продовжувати робити свій внесок у досягнення цілей рівності, розвитку та миру", - сказала вона.

Паттен закликав міжнародне співтовариство підтримувати свою увагу та діяти, щоб забезпечити, щоб права жінок не підлягали обговоренням, посилаючись на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка підтверджує важливість дотримання прав людини, включаючи права жінок, та закликаючи всі сторони прагнути інклюзивне політичне врегулювання, яке забезпечується повним, рівним та змістовним представництвом жінок.

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Нагадаємо

Бойовики радикального ісламістського руху “Талібан”, які захопили владу в Афганістані, заборонили жінкам виходити з дому на роботу до тих пір, поки “не налагодиться система забезпечення їх безпеки”. Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення.