Таліби заборонили афганським жінкам виходити на вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Бойовики радикального ісламістського руху “Талібан”, які захопили владу в Афганістані, заборонили жінкам виходити з дому на роботу до тих пір, поки “не налагодиться система забезпечення їх безпеки”, повідомила в середу, 25 серпня, медіакомпанія BBC з посиланням на представника “Талібану” Забіхула Муджахида, передає УНН.
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Муджахід назвав цей припис тимчасовим заходом, пояснивши, що сили безпеки “Талібану” ще “не навчені, як вести себе з жінками, як розмовляти з ними”. “До тих пір, поки не буде забезпечена повна безпека, ми просимо жінок залишатися вдома”, — сказав він.
Контекст
Представники “Талібану” майже відразу після встановлення повного контролю над територією Афганістану заявили, що дозволять вести жінкам активний спосіб життя, але з дотриманням норм шаріату. Так, наприклад, жінкам вже заборонено виходити на вулицю без супроводу чоловіка-родича і без одягу, що покриває все тіло. Крім того, жінок не допускають до деяких видів роботи, включаючи роботу в ЗМІ.
Розправи над жінками
18 серпня стало відомо про два випадки розправ над жінками: бойовики вбили матір чотирьох дітей за відмову готувати їм їжу, а також розстріляли жінку за появу на людях без паранджі.
За день до цього група жінок вийшла на протестну акцію в Кабулі з вимогою виділити для жінок місця в майбутньому уряді Афганістану.