Таліби заборонили афганським жінкам виходити на вулицю

Цитата

Муджахід назвав цей припис тимчасовим заходом, пояснивши, що сили безпеки “Талібану” ще “не навчені, як вести себе з жінками, як розмовляти з ними”. “До тих пір, поки не буде забезпечена повна безпека, ми просимо жінок залишатися вдома”, — сказав він.

Контекст

Представники “Талібану” майже відразу після встановлення повного контролю над територією Афганістану заявили, що дозволять вести жінкам активний спосіб життя, але з дотриманням норм шаріату. Так, наприклад, жінкам вже заборонено виходити на вулицю без супроводу чоловіка-родича і без одягу, що покриває все тіло. Крім того, жінок не допускають до деяких видів роботи, включаючи роботу в ЗМІ.

Розправи над жінками

18 серпня стало відомо про два випадки розправ над жінками: бойовики вбили матір чотирьох дітей за відмову готувати їм їжу, а також розстріляли жінку за появу на людях без паранджі.

За день до цього група жінок вийшла на протестну акцію в Кабулі з вимогою виділити для жінок місця в майбутньому уряді Афганістану.