Таліби пообіцяли, що дискримінації жінок не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Офіційний представник “Талібану” Забіхулла Муджахід заявив, що в Афганістані дискримінації жінок не буде. Про це УНН повідомляє з посиланням на TOLO News.
Цитата
“Муджахід каже, що вони сповнені рішучості надати жінкам їхні права, засновані на ісламі. Він каже, що жінки можуть працювати в секторі охорони здоров’я та інших секторах, де вони необхідні”, — передає TOLO News.
Муджахід заявив, що дискримінації жінок не буде.
Доповнення
Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення.
Що було раніше
Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.