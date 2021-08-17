Талибы пообещали, что дискриминации женщин не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Официальный представитель “Талибана” Забихулла Муджахид заявил, что в Афганистане дискриминации женщин не будет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на TOLO News.
Цитата
“Муджахид говорит, что они полны решимости предоставить женщинам их права, основанные на исламе. Он говорит, что женщины могут работать в секторе здравоохранения и других секторах, где они необходимы”, — передает TOLO News.
Муджахид заявил, что дискриминации женщин не будет.
Дополнение
Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение.
Что было раньше
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.