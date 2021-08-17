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Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення

Таліби дозволили жінкам повернутися на афганське телебачення

Київ • УНН

 • 28435 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Жінки-телеведучі у вівторок знову з'явилися на екрані TOLO News, одного з найбільших ЗМІ Афганістану, передає УНН з посиланням на Twitter-сторінку каналу, а також повідомлення користувачів соцмереж.

Деталі

Так, за даними місцевих ЗМІ, жінки не з'являлися на всіх основних афганських новинних каналах після захоплення талібами столиці країни Кабула в неділю. При цьому користувачі мережі показували фотографії національного телеканалу Афганістану, на якому виступав чоловік, який сидить перед прапором талібів.

Однак у вівторок очільник TOLO News Мірака Попал опублікував скріншот ефіру, під час якого жінка-ведуча в студії брала інтерв'ю у члена медіа-команди "Талібану". Він також опублікував фотографію, на якій жінка в хіджабі присутня на ранковому зібранні в редакції новин.

Пізніше Попал також показав, як жінка-кореспондент веде прямий ефір безпосередньо з вулиць Кабула.

Також фото з ефіру були пізніше опубліковані на Twitter-сторінці самого телеканалу TOLO News.

Доповнення

За часів правління "Талібану" між 1996 і 2001 роками жінки не могли працювати, дівчаткам не дозволяли відвідувати школу, а жінкам доводилося прикривати обличчя і супроводжуватися родичем-чоловіком, якщо вони хотіли вийти з дому.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Наступ у країні вони розпочали після того, як США і союзники по НАТО почали виведення сил з країни.

Напередодні Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав "Талібан" і всі інші сторони проявляти максимальну стриманість, щоб захистити життя, і висловив особливу стурбованість щодо майбутнього жінок і дівчат в Афганістані.

We resumed our broadcast with female anchors today.@TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/YLqtJEYceL

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

NIMA WORAZ: #Kabul Situation Discussed [Pashto]

In this program, host Beheshta Arghand interviews Mawlawi Abdulhaq Hemad, a close member of the Taliban’s media team, about Kabul’s situation and house-to-house searches in the city. https://t.co/P11zbvxGQC pic.twitter.com/Pk95F54xGr

— TOLOnews (@TOLOnews) August 17, 2021

Hasiba Atakpal and Zahra Rahimi our female journalists is reporting live from #Kabul city. @Zahra77839989@TOLOnews #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/tz0LPlO3Hd

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

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