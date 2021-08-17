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Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение

Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение

Киев  •  УНН

 • 28416 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Женщины-телеведущие во вторник снова появились на экране TOLO News, одного из крупнейших СМИ Афганистана, передает УНН со ссылкой на Twitter-страницу канала, а также сообщения пользователей соцсетей.

Детали

Так, по данным местных СМИ, женщины не появлялись на всех основных афганских новостных каналах после захвата талибами столицы страны Кабула в воскресенье. При этом пользователи сети показывали фотографии национального телеканала Афганистана, на котором выступал мужчина, который сидит перед флагом талибов.

Однако во вторник глава TOLO News Мирака Попал опубликовал скриншот эфира, во время которого женщина-ведущая в студии брала интервью у члена медиа-команды "Талибана". Он также опубликовал фотографию, на которой женщина в хиджабе присутствует на утреннем собрании в редакции новостей.

Позже Попал также показал, как женщина-корреспондент ведет прямой эфир непосредственно с улиц Кабула.

Также фото с эфира были позже опубликованы на Twitter-странице самого телеканала TOLO News.

Дополнение

Во времена правления "Талибана" между 1996 и 2001 годами женщины не могли работать, девочкам не разрешали посещать школу, а женщинам приходилось прикрывать лицо и сопровождаться родственником-мужчиной, если они хотели выйти из дома.

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Наступление в стране они начали после того, как США и союзники по НАТО начали вывод сил из страны.

Накануне Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "Талибан" и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизни, и выразил особую обеспокоенность относительно будущего женщин и девушек в Афганистане.

We resumed our broadcast with female anchors today. @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/YLqtJEYceL

- Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH

- Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

NIMA WORAZ: #Kabul Situation Discussed [Pashto]

In this program, host Beheshta Arghand interviews Mawlawi Abdulhaq Hemad, a close member of the Taliban's media team, about Kabul's situation and house-to-house searches in the city. https://t.co/P11zbvxGQC pic.twitter.com/Pk95F54xGr

- TOLOnews (@TOLOnews) August 17, 2021

Hasiba Atakpal and Zahra Rahimi our female journalists is reporting live from #Kabul city. @ Zahra77839989 @TOLOnews #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/tz0LPlO3Hd

- Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 17, 2021

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