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В ЕС заговорили о планах России и Китая "заполнить политический вакуум" в Афганистане

В ЕС заговорили о планах России и Китая "заполнить политический вакуум" в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 16230 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. На фоне ситуации, разворачивающейся в Афганистане, Россия и Китай быстро попытаются "заполнить политический вакуум" в стране, опасаются в Европарламенте. В частности, такое мнение высказали топ-евродепутаты в совместном заявлении, опубликованном во вторник, передает УНН.

Цитата:

“ЕС необходимо разработать новую Стратегию для Афганистана и региона с учетом новых обстоятельств, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане”, — говорится в заявлении.

Детали

Евродепутаты также призвали все стороны, присутствующие на месте событий, обеспечить и способствовать безопасному и упорядоченному выезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну.

“Вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован во что бы то ни стало. Мы несем моральную ответственность за тех, кто работал в структурах ЕС, партнеров НАТО и других международных организациях и организациях по развитию гражданского общества. Мы настоятельно призываем тех, кто наделен властью в Афганистане, воздерживаться от насилия и уважать основные права человека и международное гуманитарное право, а также достижения последних 20 лет в области прав женщин и девочек, права на образование, здравоохранение и социально-экономическое развитие”, — заявили в Европарламенте.

Заявление подписали председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, председатель комитета по развитию Томаш Тобе и глава делегации по связям с Афганистаном Пятрас Остревисиус.

Контекст

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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