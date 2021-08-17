У ЄС заговорили про плани Росії і Китаю “заповнити політичний вакуум” в Афганістані

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“ЄС необхідно розробити нову Стратегію для Афганістану і регіону з урахуванням нових обставин, враховуючи, що Росія і Китай швидко спробують заповнити політичний вакуум. Зокрема, слід закликати Пакистан, Іран та Індію зіграти конструктивну роль в Афганістані”, - йдеться в заяві.

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Євродепутати також закликали всі сторони, присутні на місці подій, забезпечити і сприяти безпечному і організованоному виїзду з Афганістану іноземних громадян і афганців, які бажають залишити країну.

“Виліт через аеропорт Кабула повинен бути гарантований у що б то не стало. Ми несемо моральну відповідальність за тих, хто працював у структурах ЄС, партнерів НАТО та інших міжнародних організаціях і організаціях з розвитку громадянського суспільства. Ми настійно закликаємо тих, хто наділений владою в Афганістані, утримуватися від насильства і поважати основні права людини і міжнародне гуманітарне право, а також досягнення останніх 20 років в області прав жінок і дівчаток, права на освіту, охорону здоров’я і соціально-економічний розвиток”, - заявили в Європарламенті.

Заяву підписали голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер, голова комітету з розвитку Томаш Тобе і голова делегації зі зв’язків з Афганістаном Пятрас Остревісіус.

Контекст

Бойовики "Талібану" після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.