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В Турции сгорело 4 экскурсионных судна: люди прыгали в воду, чтобы спастись

В Турции сгорело 4 экскурсионных судна: люди прыгали в воду, чтобы спастись

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В Анталии вспыхнул пожар на четырех судах с туристами. Спасаясь от огня, люди прыгали в воду. Об этом сообщает УНН по данным Hürriyet Daily News.

Детали

В воскресенье, 15 августа, в районе Тюрклер в провинции Анталия на лодке Mozi 07 произошел пожар, который распространился на три соседних суда.

На место происшествия прибыли пожарные города и подразделения береговой охраны Турции. Причины пожара до сих пор не установили.

Люди, которые находились на судах, спасались от огня, прыгая в воду. Погибших нет. Однако одного моряка, который гасил пламя, госпитализировали.

В результате пожара значительно повреждены четыре корабля, два из них сгорели дотла, поскольку были деревянными.

Сейчас идет расследование инцидента, правоохранители выясняют причину пожара.

Очевидцы в интернете разместили видео, на которых горят корабли.

Напомним

В июне этого года у Шри-Ланки загорелось судно, на борту которого находились одесские моряки. Сообщалось, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

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