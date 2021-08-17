В Турции сгорело 4 экскурсионных судна: люди прыгали в воду, чтобы спастись
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Анталии вспыхнул пожар на четырех судах с туристами. Спасаясь от огня, люди прыгали в воду. Об этом сообщает УНН по данным Hürriyet Daily News.
Детали
В воскресенье, 15 августа, в районе Тюрклер в провинции Анталия на лодке Mozi 07 произошел пожар, который распространился на три соседних суда.
На место происшествия прибыли пожарные города и подразделения береговой охраны Турции. Причины пожара до сих пор не установили.
Люди, которые находились на судах, спасались от огня, прыгая в воду. Погибших нет. Однако одного моряка, который гасил пламя, госпитализировали.
В результате пожара значительно повреждены четыре корабля, два из них сгорели дотла, поскольку были деревянными.
Сейчас идет расследование инцидента, правоохранители выясняют причину пожара.
Очевидцы в интернете разместили видео, на которых горят корабли.
Напомним
В июне этого года у Шри-Ланки загорелось судно, на борту которого находились одесские моряки. Сообщалось, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.