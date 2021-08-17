У Туреччині згоріло 4 екскурсійні судна: люди стрибали у воду, щоб врятуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Анталії спалахнула пожежа на чотирьох суднах із туристами. Рятуючись від вогню, люди стрибали у воду. Про це повідомляє УНН за даними Hürriyet Daily News.
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У неділю, 15 серпня, в районі Тюрклер у провінції Анталія на човні Mozi 07 сталася пожежа, яка поширилася на три сусідні судна.
На місце події прибули пожежники міста та підрозділи берегової охорони Туреччини. Причини пожежі досі не встановили.
Люди, які перебували на суднах, рятувались від вогню, стрибаючи у воду. Загиблих немає. Однак одного моряка, який гасив полум'я, госпіталізовали.
Унаслідок пожежі значно пошкоджено чотири кораблі, два з них згоріли дотла, оскільки були дерев'яними.
Наразі триває розслідування інциденту, правоохоронці з'ясовують причину пожежі.
Очевидці розмістили в інтернеті відео, на яких палають кораблі.
Нагадаємо
У червні цього року біля Шрі-Ланки загорілося судно, на борту якого перебували одеські моряки. Повідомляли, що в машинному відділенні згорів 20-річний моряк із Одеси. Це був його другий рейс.