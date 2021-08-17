Фотограф получил девять с половиной года тюрьмы за порно с 9-летней девочкой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. До 9 лет и 6 месяцев лишения свободы приговорен фотограф, который принуждал малолетнюю девочку к созданию порнографических фото. Об этом сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре.
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"Судом объявлен обвинительный приговор фотографу, который принуждал 9-летнюю девочку к созданию порнографических фото. Приговором Деснянского районного суда города Киева злоумышленника приговорили к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься воспитательной, педагогической, преподавательской деятельностью сроком на 3 года", - сообщили в прокуратуре.
Детали
Сообщается, что в апреле 2021 года 38-летний фотограф совершил развратные действия в отношении 9-летней девочки, при этом принуждал последнюю к созданию детской порнографии и хранил фото и видео детской порнографии.
По результатам предварительного расследования, обвинительный акт был направлен в Деснянский районный суд города Киева по ч. 2 ст. 156, ч. Ч. 1, 4 ст. 301-1 УК Украины.
Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал вину в совершении уголовных преступлений, которые ему инкриминируются, и согласился на рассмотрение обвинительного акта в упрощенном порядке, указали в прокуратуре.
Отмечается, что информация в отношении осужденного будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.
Дополнение
Согласно отчету Нацполиции, в 2020 году в среднем каждые 3 часа происходило одно преступление против ребенка. В прошлом году полицией зарегистрировано в общей сложности почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд. Количество преступлений против детей в прошлом году сократилось на 16%, по сравнению с 2019 годом.