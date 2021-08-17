Фотограф отримав дев'ять з половиною року ув'язнення за порно з 9-річною дівчинкою

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"Судом оголошено обвинувальний вирок фотографу, який примушував 9-річну дівчинку до створення порнографічних фото. Вироком Деснянського районного суду міста Києва зловмисника засуджено до 9 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися виховною, педагогічною, викладацькою діяльністю строком на 3 роки", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Повідомляється, що у квітні 2021 року 38-річний фотограф вчинив розпусні дії відносно 9-річної дівчинки, при цьому змусив останню до створення дитячої порнографії та зберігав фото та відео дитячої порнографії.

За результатами досудового розслідування, обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду міста Києва за ч. 2 ст. 156 , ч. ч. 1, 4 ст. 301-1 КК України.

Під час судового розгляду, обвинувачений повністю визнав вину у вчиненні кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються та погодився на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку, вказали у прокуратурі.

Зазначається, що інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Доповнення

Згідно зі звітом Нацполіції, у 2020 році у середньому кожні три години стававс один злочин проти дитини. Минулого року поліцією зареєстровано загалом майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду. Кількість злочинів проти дітей торік скоротилася на 16%, у порівнянні з 2019 роком.